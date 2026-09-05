Уходят мальчишками – вернутся мужчинами

фото Игоря Бургандинова

На площади перед сборным пунк­том акимата города Астаны волнующая атмосфера: родители, бабушки и дедушки, близкие и друзья пришли проводить призывников на службу, туда, где становятся не просто защитниками Родины, а настоящими мужчинами. Пока те беседуют с наставниками и командирами, их родные ждут с нетерпением своих мальчишек.

Среди них – Екатерина Яншина. Ее сын Максим после колледжа не стал ждать повестки: явился в военкомат сам.

– Я и не пыталась его отговаривать на отсрочку, пойти учиться в вуз. Он так решил, сказал, что хочет быть примером для своего младшего брата, – говорит Екатерина с гордостью в голосе и со слезами на глазах.

19-летний Султан Бекмурзиев также не стал ждать повестки. Сознательно выбрал именно службу на границе. А еще он намерен стать отличником службы, чтобы получить грант на высшее образование. Парень серьезный, немногословный – такие качества как раз и нужны на границе.

– Я прошел множественные проверки, полиграф, психотест и получил статус «годен». Очень обрадовался, с нетерпением жду отправки, хочу уже приступить к службе, – говорит парень.

К слову, брат Султана тоже в армии, ему осталось служить всего пару месяцев.

– Так что мама не останется без присмотра, – делится Султан.

Несколько лет назад отец братьев скончался, потому сын так волнуется за маму. Провожать его пришла большая ингушская семья, в том числе дед Тофик Алиюллаевич. Он сдержанно обнял внука на прощание, а в глазах – огромная гордость.

В составе команды – 20 призывников, а в целом более 3 тыс. пополнят ряды Пограничной службы КНБ РК. Из Астаны в Пограничную службу будут направлены 190 человек, а всего в ходе осеннего призыва на срочную воинскую службу из столицы отправятся около 1 400 призывников.

Как напомнил представитель департамента по делам обороны города Астаны полковник Гани Артыков, в соответствии с указом Президента с 1 сентября в стране стартовала осенняя призывная кампания. До конца декабря 2026 года на срочную воинскую службу планируется призвать около 23 тыс. граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва.

Министерство обороны продолжает совершенствовать процессы призыва и воинского учета. Благодаря внедрению системы «Цифровой призыв» и проекта «Smart-военкомат» большинство услуг предоставляется гражданам в проактивном формате.

– Автоматизированы постановка на воинский учет при смене места жительства, приписка 17-летних юношей, а также оформление отсрочек и освобождений от призыва. Все сведения по воинскому учету доступны гражданам в личном кабинете на портале eGov. Особое внимание уделяется повышению привлекательности срочной воинской службы. Помимо получения военно-учетной специальности, военнослужащие могут бесплатно освоить одну из востребованных рабочих профессий. Сегодня доступно около 20 специальностей, среди которых водитель, специалист связи, парамедик, экскаваторщик, – отметил Гани Артыков.

Для военнослужащих срочной службы преду­смотрены меры социальной поддержки, включая отсрочку по выплате кредитов на период прохож­дения службы, а также возможность поступления в высшие учебные заведения по государственному образовательному гранту без сдачи ЕНТ.

Гани Артыков, беседуя с родителями, заверил, что командиры каждого подразделения создадут WhatsApp-чат, через который призывники два-три раза в неделю будут иметь возможность выходить на видеосвязь со своими родными. А пока их ждет долгая дорога в далекий Курчум в Восточно-Казахстанской области.