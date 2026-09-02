Осенняя призывная кампания стартовала в Казахстане

Армия

В соответствии с указом Президента в Казахстане началась осенняя призывная кампания, в рамках которой городские и районные призывные комиссии приступили к работе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минобороны, до конца декабря 2026 года на срочную воинскую службу будут призваны около 23 тыс. граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва. Из них свыше 12 тыс. человек пополнят ряды Вооруженных сил, 7 тыс. – Национальной гвардии, 3 тыс. – Пограничной службы КНБ, более 400 – Министерства по чрезвычайным ситуациям и около 300 – Службы государственной охраны.

Благодаря системе «Цифровой призыв» и проекту «Smart военкомат» большинство услуг призыва и воинского учета предоставляется в проактивном формате. Автоматизированы постановка граждан на воинский учет при смене места жительства, приписка 17-летних юношей, а также предоставление отсрочек и освобождений от призыва. Все сведения по воинскому учету доступны гражданам в личном кабинете на портале eGov.

Оборонное ведомство продолжает работу по повышению привлекательности срочной воинской службы, в ходе которой наряду с военно-учетной специальностью военнослужащие бесплатно могут освоить востребованную на рынке труда рабочую профессию. Их около 20, в том числе водитель, специалист связи, парамедик, экскаваторщик и другие.

Кроме того, для солдат предусмотрены отсрочка по выплате кредитов на период службы и возможность поступления в высшие учебные заведения на обучение по государственному образовательному гранту без сдачи ЕНТ.

Таким образом, Министерство обороны последовательно реализует проекты, направленные на повышение качества организации службы, развитие цифровых сервисов и укрепление взаимодействия с родителями солдат. При этом особое внимание уделяется безопасности прохождения службы, открытости Вооруженных сил и созданию современных социально-бытовых условий для военнослужащих.

Напомним, срочная воинская служба – это важный элемент системы обеспечения обороноспособности страны. Подготовленные военнослужащие формируют мобилизационный резерв государства, а сама служба способствует развитию дисциплины, ответственности, лидерских качеств и навыков работы в коллективе, которые востребованы как в армии, так и в гражданской жизни.

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