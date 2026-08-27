На срочную службу призовут 23 тысячи казахстанцев

До конца декабря на срочную воинскую службу будут призваны около 23 тыс. граж­дан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва. Из них свыше 12 тыс. пополнят ряды Вооруженных сил, 7 тыс. – Национальной гвардии, 3 тыс. – Пограничной службы КНБ, более 400 – Министерства по чрезвычайным ситуациям и около 300 – Службы государственной охраны.

Благодаря системе «Цифровой призыв» и проекту «Smart военкомат» большинство услуг призыва и воинского учета предоставляются в проактивном формате. Автоматизированы постановка граждан на воинский учет при смене места жительства, приписка 17-летних юношей, а также предоставление отсрочек и освобождений от призыва. Все сведения по воинскому учету доступны гражданам в личном кабинете на портале eGov.

Оборонное ведомство продолжает работу по повышению привлекательности срочной воинской службы, в ходе которой наряду с военно-учетной специальностью военнослужащие бесплатно могут освоить востребованную на рынке труда рабочую профессию. Их около 20, в том числе водитель, специалист связи, парамедик, экскаваторщик. Кроме того, для солдат предусмотрены отсрочка по выплате кредитов на период службы и возможность поступления в вузы на обучение по государственному образовательному гранту без сдачи ЕНТ.

Таким образом, Министерство обороны, как сообщается на сайте ведомства, последовательно реализует проекты, направленные на повышение качества организации службы, развитие цифровых сервисов и укрепление взаимодействия с родителями солдат. При этом особое внимание уделяется безопасности прохождения службы, открытости Вооруженных сил и созданию современных социально-бытовых условий для военнослужащих.

Напомним, срочная воинская служба – это важный элемент системы обеспечения обороноспособности страны. Подготовленные военнослужащие формируют мобилизационный резерв государства, а сама служба способствует развитию дисциплины, ответственности, лидерских качеств и навыков работы в коллективе, которые востребованы как в армии, так и в гражданской жизни.