Указ о назначении трех министров подписал президент

Указом главы государства Ермек Маржикпаев переназначен министром туризма и спорта, а Светлана Жакупова - министром труда и социальной защиты населения.

Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года. В разные годы работал в министерстве сельского хозяйства РК, министерстве индустрии и новых технологий РК, министерстве транспорта и коммуникаций. Был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

С января 2023 года занимал пост министра индустрии и инфраструктурного развития, с сентября 2023 года - министра транспорта.

Ермек Маржикпаев родился в 1969 году в Целинограде. Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры. Был учителем, акимом районов Акмолинской области, акимом Кокшетау и Акмолинской области.

2 сентября 2023 года назначен министром туризма и спорта РК.

Светлана Жакупова родилась в 1968 году в Карагандинской области. Трудовую деятельность начала в 1984 году учителем Каройской средней школы Карагандинской области. В разные годы работала в Акмолинском областном филиале РГКП «Государственный центр по выплате пенсий», в Минтруда, руководила программой проектного офиса АО «Национальные информационные технологии». Была заместителем министра труда и социальной защиты населения РК, заместителем гендиректора Госфонда социального страхования.

С 2020 по 2023 годы являлась национальным экспертом по вопросам социального развития Программы развития ООН, с июня 2023 года - уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК.

2 сентября 2023 года назначена министром труда и социальной защиты населения РК.