Сборник объединил работы 14 команд, подготовивших исследования по семи направлениям, затрагивающим вопросы, касающиеся инклюзии в образовании, гендерного баланса в обеспечении экономических и политических прав и возможностей граждан, развития зеленой энергетики, обрабатывающей промышленности, трудовой миграции, AI в законотворчестве, устойчивого развития в Центральной Азии.

Ранее, в ходе презентации сборника, председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев отметил важность работы, проводимой палатой по дальнейшему укреплению интеллектуального потенциала страны:

– Сегодня участники четвертого потока Школы аналитики могут по праву называть себя не только выпускниками, но и авторами полноценного аналитического издания, доступного как для лиц, принимающих решения, так и для широкой аудитории, интересующейся актуальными вопросами развития страны. Мы рассматриваем Клуб экспертов при Сенате и Школу аналитики как наш вклад в формирование интеллектуального потенциала страны. Через подобные инициативы мы транслируем ценности, лежащие в основе концепции «Адал Азамат», которую предложил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Это образованность, гражданская зрелость, патриотизм и готовность служить интересам общества.

Сборник направляется депутатам Парламента, в профильные государственные органы, аналитические центры, университеты.