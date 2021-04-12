В Шымкенте теперь есть улица «Егемен Қазақстан». До этого улица «Егемен Қазақстан» появилась на карте города Нур-Султана.

В Шымкенте улица «Егемен Қазақстан» расположена в бывшем дачном поселке Бозарык Каратауского района, несколько лет назад вошедшем в городскую черту. Она появилась после того, как совместным постановлением маслихата и акимата города Шымкента 18 марта 2021 года 325 безымянным улицам города были присвоены названия. Для наименования улиц выбрали названия известных южных населенных пунктов Казахста­на, названия гор, скал, рек и озер, названия романов, эпосов, народных песен и известных издательств.

Только в населенном пункте Бозарык названия получили 65 улиц. Среди наименований есть такие, как «Ана тілі», «Жас алаш», «Абай жолы», «Қамар сұлу», «Балхадиша», «Ақбілек» и другие.

В честь присвоения улице ­названия «Егемен Қазақстан» состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие лауреат Международной премии «Алаш» Мархабат Байгут, председатель правления АО Рес­публиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдыра­ли, представители городской общественности и собственно жители, считающие, что эта инициатива шымкентцев является ярким проявлением духовного возрождения.

Торжественную церемонию, посвященную наименованию улицы, открыл писатель-журналист Мархабат Байгут. В своей поздравительной речи он отметил, что название улицы в честь главного издания страны, история которого насчитывает более ста лет, имеет большое значение. Газета на протяжении столетия была истоком духовности нации, отражала все важные события, служила рупором общественного мнения.

Важность присвоения улице названия газеты и наилучшие пожелания ее жителям выразили в своих выступлениях депутат Шымкентского городского мас­лихата Нурганзы Бухарбаев, председатель правления АО «Рес­публиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали.

Теперь в честь республиканского издания с более чем столетней историей названа улица и в третьем мегаполисе страны. Есть в Шымкенте и улица «Казахстанской правды». Одна из узких извилистых улочек города, расположенных в старом центре, стала носить это название еще в 60-е годы прошлого века.