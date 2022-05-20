"Ulttyq Ónim - 2022": ряд проектов на сумму 1,7 трлн тенге планируется реализовать в этом году – Премьер

Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил шестую ежегодную выставку казахстанских производителей Ulttyq Ónim-2022, открывшуюся сегодня в Нур-Султане, и обратился с приветственным словом к ее участникам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

«Сегодня Правительство реализует комплексные меры поддержки предпринимательства. Так, за последние 5 лет доля малого и среднего бизнеса в ВВП увеличилась с 27% до 35%», — сказал Премьер на церемонии открытия выставки.

Он также отметил, что объявленный Главой государства мораторий на проверки субъектов малого и микробизнеса положительно сказался на легкости ведения бизнеса.

При этом одним из наиболее перспективных направлений для предпринимателей становится импортозамещение, учитывая, что только в обрабатывающей промышленности доля импорта в прошлом году составила $38 млрд.

«Это отличная возможность для казахстанских производителей развивать свой бизнес и инвестировать в производство новых товаров. На сегодня Правительством уже сформирован пул из 717 инвестиционных проектов, из которых 286 – это импортозамещающие проекты на сумму 9,9 трлн тенге», — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что в 2022 году планируется реализовать 165 проектов на сумму 1,7 трлн тенге. Вокруг каждого такого проекта будет развиваться пояс из компаний малого и среднего бизнеса.

Также принят закон по регуляторной политике в сфере предпринимательства, который позволит снизить административную нагрузку на бизнес. Правительство продолжает работу по расширению конкурентного поля для ведения бизнеса и ликвидации рыночных монополий. Упрощается доступ отечественных компаний к закупкам квазигосударственного сектора.

«Как отметил Глава государства, конструктивное взаимодействие власти и бизнеса является основой социально-экономической стабильности. В этой связи Правительство продолжит активную работу по повышению эффективности и прозрачности мер государственной поддержки предпринимателей», — заключил Алихан Смаилов.

После завершения церемонии открытия Премьер-министр посетил выставочный зал, где ознакомился со стендами отечественных товаропроизводителей.

В этом году участие в выставке Ulttyq Ónim принимают более 350 представителей отечественного микро-, малого и среднего бизнеса, получивших государственную поддержку через Фонд развития предпринимательства «Даму» (дочерняя организация холдинга «Байтерек»).

Кроме того, для посетителей состоятся дегустационный конкурс «Халық Таңдауы», показ коллекций женской и мужской одежды ведущих казахстанских производителей.

В рамках выставки для предпринимателей будут организованы форум франчайзинговых компаний, деловые переговоры и различные мастер-классы, в рамках которых знаниями и опытом поделятся известные бизнесмены.