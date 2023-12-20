Улучшая условия для студентов

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Айгуль Турысбекова, Алматы

Церемония закладки фундамента под строительство трех современных общежитий на 3 180 мест состоялась в КазНУ
им. аль-Фараби.

фото пресс-службы КазНУ им. аль-Фараби

Новый Дом студентов, который возводится в рамках II этапа строительства городка КазНУ, планируется завершить осенью 2024 года. Общая площадь трех девятиэтажных общежитий сос­тавляет 49 703,94 кв. м, а территория, отведенная для застройки, – 1,24 гектара. В Доме студентов предусмотрены современные читальные залы, зоны отдыха, столовые, кофейни, спортзалы, санитарно-бытовые помещения. Одна полностью оборудованная комната площадью 70 кв. м будет предназначена для проживания четырех человек. В трех общежитиях для обучающихся с ограниченными возможностями предусмотрено 132 специальных койко-места.

Строительство новых общежитий осуществляется по поручению Президента и при поддержке Правительства РК.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство университета, ветераны КазНУ, инвесторы, представители СМИ, профессорско-преподавательский состав вуза и обучающаяся молодежь.

Как отметил инвестор Абдугаппар Абдыгалиулы, его компания Kenzhe Holding более 30 лет работает на рынке. В строительство общежитий будут вложены их собственные средства, которые государство вернет через шесть лет.

– За короткий срок мы разработали проект, технико-экономичес­кое обоснование и утвердили его в университете. По плану срок строительства трех общежитий составляет 15 месяцев, мы наде­емся завершить за 12. Изначально предусмотрено применение энерго- и теплосберегающих технологий, которые на 30% будут экономнее нынешних. В процессе подготовки мы тесно сотрудничали с учеными технопарка университета. Мы будем применять их научные разработки, прошедшие опытно-промышленные испытания, а также новые инновационные материалы. Также учтена сейсмобезопасность здания, – проинформировал Абдугаппар Абдыгалиулы.

По словам ректора университета Жансеита Туймебаева, начало строительства общежитий – долгожданный радостный момент для вуза.

– Для обеспечения студентов общежитиями необходимо внед­рять инструменты государственно-частного партнерства между компаниям и высшими учебными заведениями, – отметил он.

В канун Нового года планируется заложить фундамент четырех учебных корпусов, а в январе начать строительство медицинского центра площадью 35 000 кв. м. В нем будут работать поликлиника, факультет медицины и здравоохранения, стоматология. Кроме того, будут построены жилые помещения для сотрудников, инновационный центр, IT-хаб, спортивно-оздоровительный центр и другие объекты. Эти строительные работы запланированы на ближайшие три года.

Отметим, что в настоящее время в КазНУ им. аль-Фараби имеется 15 общежитий. В них размещены около шести тысяч студентов вуза, при этом дефицит составляет 13 278 мест.

#Образование #строительство #общежитие #фундамент #ВУЗ. Алматы

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