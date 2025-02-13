Университеты будущего

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Новые возможности

В начале 2022 года Глава государства поручил повысить доступность высшего образования и открыть пять филиалов авторитетных зарубежных вузов. На заседании Мажилиса Президент подчеркнул, что ­вопрос доступности высшего образования остается актуальным в Казахстане. «Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России. Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов.

При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны», – сказал тогда

Касым-Жомарт Токаев. А в Послании 2024 года Президент отметил, что Правительством осуществляется интернационализация высшего образования: в страну привлечены известные зарубежные вузы и надо оказывать им всяческое содействие.

В 2022 году Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева получил лицензию на открытие филиала Российского государственного университета нефти и газа им. И. Губкина. Как рассказала ректор Атырауского университета Гульзада Шакуликова, открытие филиала Губкинского университета обеспечивает трансфер образовательных программ, способствует реализации совместных научных проектов, обмену информацией и опытом между вузами. Кроме того, это даст возможность казахстанской молодежи получить диплом ведущего российского вуза, не выезжая за пределы страны.

– Филиал вуза в зарубежной стране – это стремительно развивающийся феномен в сфере транснационального образования. Формы международного сотрудничества между вузами и режимы работы во внешнем мире варьируются в зависимости от масштаба возможных рисков, выгод и распределения ответственности между партнерами. Поэтому унифицированного определения филиа­ла на данный момент не существует, – считает Гульзада Шакуликова.

В связи с этим в последнее время используется термин global campus, который осуществляет обучение методом blended learning, то есть без физического присутствия в зарубежной стране. По данным Министерства науки и высшего образования, ожидается, что уже к 2029 году филиалы этих вузов подготовят более двух тысяч высококвалифицированных специалистов, необходимых для экономики страны.

– Наш университет переходит на модель индустриального вуза с целью обеспечения энергетического комплекса страны профессиональными компетентными специалистами. Конечно, на этом пути большое внимание уделяется прежде всего повышению научного потенциала. Научная деятельность университета направлена на внедрение научно-исследовательских, опытно-конструкторских решений по техническим и технологическим вопросам компаний нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей. Благодаря сочетанию качественного образования и науки, индустрии, полученному передовому опыту уделяется внимание инвестициям, основанным на науке. Надо отметить, что со стороны Министерства науки и высшего образования есть большая поддержка нашей работы в этом направлении. Ученым предоставляется возможность реализовать свои идеи. Объемы финансирования науки растут. Есть хорошие показатели по оказанию государственной поддержки перспективным идеям, укреплению кадрового потенциала в области науки, – отмечает Гульзада Шакуликова.

Молодежь и инновации

Мировой опыт показывает, что наука развивается прежде всего в университетской среде. Очень важно развивать кооперацию в области науки между университетом и региональными властями. На повестке дня стоит вопрос объединения образовательных, научных и производственных сообществ для решения текущих и перспективных проблем­ нефтегазовой отрасли. В связи с этим вуз инициирует немало новшеств в своей работе.

– В университете стартовала инициатива Chapter Zero Kazakhstan, направленная на обучение казахстанских компаний вопросам борьбы с изменением климата. Chapter Zero Kazakhstan создает уникальную платформу для обмена знаниями и опытом, позволяя нашим профессионалам быть в курсе последних тенденций в этой области. Рабочей группой университета начата разработка «дорожной карты» по достижениям кампусом вуза нулевого баланса эмиссии до 2029 года, – уточнила Гульзада Шакуликова.

Как было отмечено, стратегической задачей университета является установление контактов с ведущими зарубежными вузами для подготовки инженеров в соответствии с современными требованиями. Первым в этом списке стал российский университет. Дальше – больше.

В начале этого года Атырауский университет официально запустил проект «Институт Цзинши». Это уникальная образовательная инициатива, реализуе­мая в партнерстве с Карамайским профессионально-техническим колледжем (Китай). Данное сотрудничество позволит готовить студентов по специальности «нефтяная инженерная технология», обеспечивая обучение на основе передовых технологий и международного опыта. Новый образовательный центр станет площадкой для обмена знаниями, научных исследований и профессио­нального роста.

Стоит отметить, что в местном вузе создан образовательный хаб – West Hub, который является единой площадкой для взаимодействия в цепочке «школа – колледж – университет».

– Такой подход позволяет снизить уровень маргинализации молодежи через создание условий последовательного перехода между уровнями образования, исключая выпадение из образовательного процесса, повышая социальную ответственность через активное участие в построении и формировании устойчивых карьерных траекторий, развитие навыков и востребованности на рынке занятости. В мире существует немало кейсов, когда успешная трансформация средней школы способствовала развитию инфраструктуры вокруг этого учебного заведения, привлечению инвестиций. Объединение в единую производственную цепочку позволит значительно повысить качество подготовки со школьной скамьи, далее – в колледже через внедрение новых подходов и технологий. А университету, в свою очередь, – получить подготовленного абитуриента и в дальнейшем выпустить успешного специалиста, – пояснила Гульзада Шакуликова.

На данный момент совместно с регио­нальными властями прорабатывается вопрос передачи одного из государственных колледжей местному вузу.

Благодаря географическому расположению и научно-образовательному потенциалу Атырауский университет нефти и газа стал площадкой для изменений в соответствии с требованиями системы подготовки инженерных кад­ров. Эта тенденция отражается в возрастающем интересе многих компаний к сотрудничеству с учебным заведением, который уже работает со многими зарубежными вузами.

Еще одно новшество для развития потенциала университета – это строительство промышленного полигона с целью создания кампуса высоких технологий при поддержке основоположника отечественной нефтяной промышленности – АО «Эмбамунайгаз».

– Основным направлением является укрепление знаний и опыта студентов, изучение технологических процессов путем строительства учебно-производственного полигона на территории университета. Синергия промышленной компании и учебного процесса создана для освоения производственных процессов в реальных условиях труда. Для укрепления инфраструктуры университета создан эндаумент-фонд. Далее планируется построить учебный корпус на 1 500 мест, провести капитальный ремонт имеющегося кампуса и построить новый на 225 гектарах земли. Атырауский университет нефти и газа проводит такие работы в направлении перехода к модели индустриального университета с целью обеспечения энергетического комплекса страны профессионально компетентными специалистами, – подчеркнула Гульзада Шакуликова.

Перспективные профессии

Обобщая вышеизложенное, стоит напомнить слова Главы государства на расширенном заседании Правительства в начале этого года. «В рамках Года рабочих профессий намечены важные мероприятия и проекты, предстоит предметная работа по повышению авторитета человека труда», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Именно вузы играют в этом определяю­щую роль, в первую очередь – в подготовке квалицированных кадров для всех отраслей экономики страны.

Атырауский университет разработал проект «Атлас новых профессий и компетенций Атырауской области». Эксперты проекта определили теоретико-методологические и научно-методические основы подготовки специалистов в соответствии с современными требованиями.

– В рамках проекта организационно-методическая поддержка введения регио­нальных стандартов имеет особое значение, поскольку способствует созданию устойчивой системы подготовки кадров­ для экономики Казахстана. Работа охва­тывала три ключевых направления – транспорт и логистику, нефтегазовую и нефтехимическую промышленность, а также сферу образования. В ходе разработки проекта обсуждались кардинальные изменения, ожидаемые в этих областях в ближайшие 10–15 лет, их политические, технологические и социальные последствия. Эксперты также обратили особое внимание на изменения профессий в сфере логистики и транспорта в ближайшие двадцать лет. Ожидается значительная трансформация профессиональных ролей благодаря автоматизации, цифровизации и экологическим требованиям. Ожидается рост спроса на специалистов в области IT, робототехники и устойчивого развития, – отметила Гульзада Шакуликова.

Кстати, уже в этом году университет представил свои инновационные проекты на международной выставке образовательных технологий BETT SHOW 2025, которая проходила в Лондоне. На этом крупнейшем мероприятии была презентована уникальная разработка – технология «VR виртуальное месторож­дение». Это инновационный проект, который позволяет изучать нефтегазовые месторождения с использованием технологий виртуальной реальности, одновременно развивая практические навыки студентов.

Посетители выставки высоко оценили проект университета, отметив его значимость для подготовки кадров, способных работать с новейшими технологиями. Особый интерес вызвали возможности моделирования производственных процессов в виртуальной среде. Участие в этом мероприятии стало не только возможностью продемонстрировать свои достижения, но и важным шагом для обмена опытом и установления контактов для международного сотрудничества.

Что касается открытия новых филиалов зарубежных вузов в Казахстане, то, по информации министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, в 2025-м планируется открытие 11 филиалов.

– В этом году придут очень сильные университеты. Кардиффский университет, который входит в топ-200 учебных заведений мирового рейтинга, – это один из сильнейших исследовательских университетов Великобритании. Также ожидается открытие филиалов University of Exeter, University of Glasgow, KAIST (Корейский институт науки и технологий). Все эти университеты входят в число высокорейтинговых вузов мира, – сказал Саясат Нурбек, выступая на форуме Digital Almaty 2025.