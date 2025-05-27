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В рамках декады «Қазақстан балалары» Минпросвещения подводит предварительные итоги Индекса благополучия детей, сообщает Kazpravda.kz

По информации ведомства, особое внимание в этом году уделено одному из ключевых компонентов — уровню правовой защищенности детей - он достиг 90%, что демонстрирует устойчивую положительную динамику по сравнению с предыдущим годом.

«Рост показателя связан с усилением превентивных и просветительских мер. В частности, с начала 2024 года в школах страны реализуется информационная рубрика «Знаем свои права», направленная на формирование правовой грамотности у детей, развитие культуры правового диалога и укрепление доверия к системе защиты прав», – отмечается в информации.

По результатам социологических исследований, большинство школьников заявили, что знают свои права и понимают, куда можно обратиться за помощью в случае их нарушения.

«Индекс благополучия детей введен по поручению Главы государства три года назад и служит стратегическим инструментом оценки положения ребенка в стране. Он позволяет анализировать ситуацию как по стране в целом, так и на региональном уровне, а также сравнивать национальные данные с международными стандартами», – пояснили в министерстве.

Методология Индекса включает 56 индикаторов по четырем направлениям: «Ребенок»,«Семья и общество», «Государственная политика» и «Благосостояние страны». Они охватывают ключевые сферы — здоровье, образование, социальную поддержку, условия для развития и общий уровень жизни семей с детьми.

Работа по защите прав и интересов ребенка остается в числе безусловных приоритетов государственной политики.