Услуги без барьеров

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Динара ЮСУПОВА, Алматы
«В следующем году граждане смогут получать налоговые услуги в порядке единой электронной очереди, интегрированной с Ситуационным центром, – пояснила генеральный директор РГП «ЦОН» Асемгуль Балташева. – То есть мы сможем проследить ход оказания услуги с момента получения талона электронной очереди до выдачи готового документа».
В рамках «пилота» работники ЦОНов предоставляют 14 налоговых услуг. К слову, подобный проект уже действовал в управлениях госдоходов Карасайского района Алматинской области и Сарыаркинского района Астаны с декабря прошлого года. Теперь этот опыт распространяют на все областные центры и город Алматы. Проект продлится до конца ноября текущего года.
Всего в республике действуют 264 ЦОНа, 9 из них – специализированные по оказанию услуг автовладельцам. За 4 месяца года всеми ими оказано свыше 13,7 млн услуг. Причем свыше 10 млн услуг – в электронном формате.

Максимальная польза от мини-завода
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
Мини-завод по производству почти 30 наименований стройматериалов выходит на проектную мощность в городе Державинске Жаркаинского района.
Главные достоинства установленного здесь высокопроизводительного оборудования – надежность и возможность работать на местном сырье. Производимая продукция сразу же нашла потребителей. Десять тысяч первых полублоков использовали строители ТОО «Уральскстройинвест», которые возводят в Дер­жавинске больницу и реконструируют пятиэтажное жилое здание.
По словам директора завода Александра Маликова, автоматический пресс «Рефей-Удар», поставленный из Златоуста, позволяет за восьмичасовую смену производить до 4 тыс. полублоков, 2 220 строительных камней и 280 кв. м брусчатки.

Глубинные корни
Людмила КОРИНА, Уральск
Необычный подарок в честь 550-летия образования Казахского ханства сделал горожанам мастер по дереву Болатбек Баймагамбетов.
Умелец присмотрел в одном из дворов в самом центре Уральска засохшее дерево и решил, как говорил великий французский скульптор Огюст Роден, «отсечь все лишнее» и создать первую в областном центре скульптуру «на корню», символизирующую глубинные корни отечественной истории. Местные власти одобрили задумку. По словам художника, работа была сложной. Приходилось удалять сучки и вставлять на их место подходящие по цвету и структуре куски дерева. Вдвоем с помощником они работали более месяца. Так появилась фигура батыра, сложившего оружие. Она олицетворяет миролюбие казахского народа, в то же время готового в случае необходимости защитить свою независимость.
На церемонии открытия Болатбек Баймагамбетов заверил, что готов каждую весну обновлять скульптуру, заново покрывая лаком. Бережно относиться к подарку обещали и жители окрестных домов. Они благодарили автора за талантливое воплощение интересной идеи.

Прием в онлайн-режиме
Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз
Онлайн-прием граждан впервые провел жамбылский департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
На связь по скайпу с руководством учреждения вышли не только жители Каратау, Шу, Тараза, но и других регионов Казахстана. И каждый получил исчерпывающий ответ на свой вопрос, каким бы сложным и неудобным он ни был.
Подобное видеообщение решено проводить еженедельно. Оно значительно экономит время, ведь вопросы теперь можно задавать, не выходя из дома, со своего рабочего места и даже во время движения по улице, воспользовавшись мобильным устройством или планшетом.

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