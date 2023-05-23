Устояли в геополитическом шторме Свежий выпуск 23 мая 2023 г. 2:30 31 Александр Вербинин Регион Центральной Азии оказался устойчивым к геополитическим сложностям, констатировали эксперты Европейского банка реконструкции и развития. В опубликованном отчете «Региональные экономические перспективы» ЕБРР прогнозирует, что экономики Казахстана, Кыргызстана, Монголии (также относится к Центральной Азии по методологии банка), Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в совокупности вырастут не менее чем на 5,2% в 2023 году. При этом банк ожидает, что в 2024 году регион продолжит расти примерно на 5,4% благодаря релокации предприятий и частных лиц из России, улучшению управления, увеличению экспорта товаров и «открытию» Китая. «Экономики Центральной Азии продемонстрировали устойчивость к неблагоприятным геополитическим событиям, связанным с войной России против Украины. Большинство экономик региона укрепили свое торговое сотрудничество с Россией, выступая в роли посредников и поставляя свою собственную продукцию в вакуум, образовавшийся после отхода международных фирм с российского рынка», – отмечается в комментарии ЕБРР. Аналитики также констатировали, что объем денежных переводов в Центральную Азию из-за рубежа значительно увеличился, что привело к росту банковских депозитов и прибылей. А переезд российских фирм и частных лиц усилил спрос в секторах розничной торговли, недвижимости и гостиничного бизнеса. Кроме того, в некоторых странах выросли денежные переводы на родину со стороны трудовых мигрантов, чему способствовали устойчивый спрос на рабочую силу в России и укрепление рубля. В первом квартале 2023 года в регионе продолжился экономический рост, однако инфляция в большинстве стран по-прежнему намного превышала целевые диапазоны, установленные центральными банками. «Экономики региона, скорее всего, продолжат быстрый рост в ближайшей перспективе, но остается неопределенность относительно глобальных тенденций в процентных ставках, инфляции и ценах на товары», – полагают эксперты. Рассматривая отдельно экономику Казахстана, эксперты ЕБРР отметили, что республика получает выгоду от переезда в страну иностранных фирм, инвестиций в новые сферы деятельности, связанные с уходом крупных, глобальных игроков из России, и непрерывных усилий по диверсификации транспортных и нефтяных транзитных маршрутов. Планируемые реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата страны, снижение барьеров для входа на рынок и уменьшение роли политически значимых лиц в экономике, могут способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций и развитию малых и средних предприятий в среднесрочной перспективе. Между тем сохраняющиеся риски для экономики включают продолжающееся инфляционное давление и неопределенность в отношении цен на нефть и сырьевые товары. В целом банк ожидает, что экономика Казахстана вырастет на 3,9% в 2023 году и на 4,2% – в 2024 году. #инфляция #экономика #инвестиции #Центральная Азия #РК #ЕБРР #геополитика