Утверждена концепция инвестполитики Казахстана

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В концепции приводится SWOT-анализ инвестиционного климата в РК, в котором описаны также риски геополитической напряженности, снижения инвестиций в сырьевые и металлургический сектор, снижение инвестиционной привлекательности природных ресурсов Казахстана в результате перехода стран к углеродной нейтральности.

Как говорится в документе, международные агентства прогнозируют умеренный рост ВВП Казахстана в среднесрочной перспективе. Международный валютный фонд предполагает, что в среднесрочной перспективе рост ВВП стабилизируется на уровне около 3,5 % с постепенным снижением инфляции до 5 % к 2025 – 2026 годам. Основные факторы роста включают стабильный внутренний спрос, рост бюджетных расходов и восстановление нефтяного сектора.

Документ выделяет ряд проблем в инвестиционной политике страны. Разработчики приводят целевые индикаторы и ожидаемый результаты по областям и регионам республики. Мероприятия по реализации концепции будут осуществлены в соответствии с планом действий до 2029 года.