Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
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Екатерина Бескорсая
По самым усредненным расчетам суммы в квитанциях вырастут на 1 770 тенге – такие данные приводит руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области Ибрагим Тангиев. Конечно, для небольших квартир сумма будет меньше, для жилья с хорошей квадратурой – больше, есть градация и по городам, но в среднем для ориентира горожане могут брать эту цифру.