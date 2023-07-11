Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги

Общество
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Екатерина Бескорсая

По самым усредненным расчетам суммы в квитанциях вырас­тут на 1 770 тенге – такие данные приводит руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области Ибрагим Тангиев. Конечно, для небольших квартир сумма будет меньше, для жилья с хорошей квадратурой – больше, есть градация и по городам, но в среднем для ориентира горожане могут брать эту цифру.

Исключение составляет Экибас­туз: из-за масштабного ремонта, вызванного зимней аварией, заявки на рост тарифов здесь еще не принимают. Но, по предварительным данным, если там рассмотрят вопрос по тарифу на теплоснабжение, изменение в квитанциях ориентировочно составит 3 тыс. тенге.

– Тарифы на электроснабжение для жителей Павлодарской облас­ти будут изменены с 1 августа в среднем на 27%, – сообщил глава ДКРЕМ. – В сфере теплоснабжения по каждому городу подход разный. В частности, в Павлодаре изменения тарифа с августа составят 5%, в Аксу – 11%, в Экибастузе ситуа­ция сложнее, скорее всего, там будут отдельные обсуждения по тарифу, они состоятся уже после окончания ремонтной кампании. По нашим прогнозам, изменения составят 27–30%. В сфере водоснабжения в Павлодаре изменения составят в пределах примерно 20%, в Аксу и Экибастузе – 11%. В сфере канализации в Павлодаре тариф изменится на 18–20%, в Экибастузе и Аксу – на 9% и 13% соответственно.

Ибрагим Тангиев подчеркнул, что все заявки по увеличению тарифов рассмотрены комиссиями, в которые входили депутаты, общественники и представители госорганов. Состоялось семь пуб­личных слушаний, на которых обсуждались коррективы в инвестиционных программах.

Все эти изменения проходят в рамках внедрения новой тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции», чтобы наконец-то обновлять запущенные коммунальные сети быстрее, чем они изнашиваются. При этом по заданию Главы государства на местах должны строго отслеживать баланс между ограничением прибыли монополий и необходимостью обеспечения притока инвестиций.

О том, что вливания, намного серьезнее прежних, нужны региону здесь и сейчас, говорят следующие цифры. В Павлодаре тепловые сети изношены на 82%. В Экибастузе до начала ремонта нынешнего года степень их амортизации достигала 93%, в Аксу этот уровень достигал 64%. На 55% в среднем по региону составляет выработка эксплуатационного резерва электрических сетей, на 64% – систем водоснабжения, на 56% – канализации.

По составленному Правительст­вом списку в «красную зону» с наибольшим уровнем износа коммуникаций попали многие монополисты: АО «Алюминий Казахстан» с ТЭЦ-1, «Павлодар­энерго» с ТЭЦ-2 Павлодара, ТОО «Павлодарские тепловые сети», «Павлодар-Водоканал» и экибас­тузский «Горводоканал» – по водоотведению, а «Аксу су арнасы» еще и по водоснабжению.

Цифры критические, поэтому даже рост тарифов не даст мгновенного результата. Монополисты представили заявки на изменение инвестиционных программ. ДКРЕМ совместно с областным управлением энергетики и ЖКХ рассмотрели восемь заявок, чтобы включить в них дополнительные мероприятия на общую сумму в 12,8 млрд тенге. Львиная доля этих денег – 9,3 млрд – будет направлена на теплоснабжение.

В предстоящие три года общая сумма инвестиционных программ, утвержденных на услуги монополистов, в Павлодарской области вырастет с 39 до 51,8 млрд тенге. Ожидаемый эффект от их реализации позволит ежегодно снижать степень изношенности сетей и оборудования в среднем на 2%.

Отметим, что на рост тарифов повлияло не только увеличение объема инвестиций. Например, если говорить о ценах на свет, то один из ключевых факторов – изменение себестоимости выработки электроэнергии на станциях. По Павлодарской области она выросла в среднем на 30%.

Кроме того, работникам компаний-монополистов по поручению Президента поэтапно увеличивают зарплату. В Прииртышье от 40 до 100% – до среднего уровня отраслевого дохода в 335 тыс. тенге. Это необходимо сделать, для того чтобы удержать специалис­тов. Например, средняя зарплата в АО «ПРЭК» прежде составляла 133 тыс. тенге, в ТОО «Горэлектросеть» – 82 тыс. Повышение оплаты коснется почти 6 тыс. человек, но на некоторых предприятиях ее уже подняли с 1 июля, а где-то сделают это с 1 августа.

Как отметил Ибрагим Тангиев, заявки от монополистов на изменения в инвестиционных прог­раммах были «почищены» при рассмотрении, чтобы средства, собранные за счет роста тарифа, а значит – с потребителей, были направлены строго по целевому назначению. Например, исключили расчеты по увеличению зарплат сотрудникам на весь год, хотя фактически зарплаты вырастут только с середины лета. Еще пример: не стали включать в инвестиционную программу работы по установке общедомовых счетчиков, поскольку они не дают эффекта именно на снижение изношенности сетей.

Естественно, «аппетиты» монополистов удовлетворили час­тично: заявки предусматривали рост тарифов в регионе от 20 до 60%, но утвержденный вариант оказался в разы меньше.

#Павлодарская область #ЖКХ #тарифы #коммунальные услуги

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