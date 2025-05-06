В честь 80-летия Победы в Казахстане выпустили коллекционные монеты

День Победы
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Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты ҰЛЫ ЖЕҢІС. 80 ЖЫЛ из серии «Выдающиеся события и люди», сообщает Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Монеты ҰЛЫ ЖЕҢІС. 80 ЖЫЛ выпускаются в знак глубокого уважения к героизму и самоотверженности защитников Отечества с целью увековечения исторической памяти о Великой Победе и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Выпуск монет приурочен к памятной дате и отражает стремление сохранить культурное и историческое наследие.

На монетах изображен вечный огонь, символизирующий память о павших героях. Орнамент на числе «80» символизирует ленту победы и выполнен в стилистике, перекликающейся с элементами Государственного Флага Республики Казахстан.

По данным Нацбанка, монеты изготовлены из серебра 925 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, с применением технологии цветной печати, качеством изготовления «proof», номиналом 1 000 тенге, тиражом 2 тысячи штук.

Изображение монеты номиналом 1 000 тенге

Монеты из сплавов нибрасс/нейзильбер (биколорная), массой 7,5 грамма, диаметром 26 мм, качеством изготовления «uncirculated», номиналом 200 тенге, тиражом 10 миллионов штук.

Биколорные монеты номиналом 200 тенге предназначены для свободного обращения на территории Республики Казахстан, наряду с циркуляционными монетами.

Изображение биколорной монеты номиналом 200 тенге

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

#День Победы #монеты

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