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В день памяти жертв политических репрессий сенаторы посетили музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР»

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан во главе с Вице-Спикерами Палаты Ольгой Перепечиной и Аскаром Шакировым 31 мая посетили музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР».

В селе Акмол сенаторы почтили память пострадавших у монумента «Арка скорби», а также возложили цветы к скульптурной композиции «Стена памяти», на которой высечены фамилии женщин-узниц лагеря.

Для парламентариев была также проведена экскурсия по основным залам музея, а также продемонстрирован фильм о жизни так называемых жён изменников Родины.

В завершении встречи депутаты передали музею 5 томов сборника «Ашаршылык. Голод. 1928-1934 гг».

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В день памяти жертв политических репрессий сенаторы посетили музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР»
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