Встреча была посвящена 800-летию начала правления Джучи и образования его улуса на территории нашей страны. В работе «круглого стола» приняли участие историки, политологи, востоковеды, археологи, нумизматы, аналитики и эксперты.

Как отметил Глава государства Касым-Жомат Токаев в интервью газете «Egemen Qazaqstan» 3 января 2024 года, в текущем году исполнится 800 лет с момента образования Улуса Джучи на территории Казахстана. Династия Джучидов правила с 1224 года на протяжении шести веков. Этот период был ключевым временем для казахской государственности. Поэтому казахстанские ученые намерены развернуть большую исследовательскую работу. Специалисты выделяют Улус Джучи как один из семи основных исторических этапов отечественной истории.

В ходе встречи была презентована книга «Джучи» – первая большая биография хана, а также сборник переводов «Золотая Орда в произведениях Османской историографии». Кроме того, было заявлено о подготовке к пуб­ликации семитомной энциклопедии о золотоордынской эпохе.

– Для нас эта дата ключевая и важная, – говорит Айболат Кушкумбаев, доктор исторических наук. – Мы имеем отношение к тем событиям не только по географическому, но и по историческому признаку. Казахи являются наследниками Улуса Джучи, потому что в недрах этого государства сформировался казахский народ.

По данным Айболата Кушкумбаева, изучение Улуса Джучи – «джучиеведение» – началось еще в XIX веке. Одним из первых проблему начала образования улуса поставил в науке российский востоковед Василий Бартольд. Советская историо­графия в свое время совершила большую ошибку, приняв за начало образования Золотой Орды 1243 год. Тогда историки связывали формирование Золотой Орды только с личностью Бату – сына Джучи.

Для исследователей этот период очень важен для изу­чения, для оценки его роли в истории казахского народа и становления казахской государственности. Задача историков, исторической науки Казахстана – реконструировать, восстановить эти события, которые происходили на территории нашей страны.

По словам директора Инс­титута изучения Улуса Джучи Жаксылыка Сабитова, сотрудники этого учреждения сейчас проводят исследования, с тем чтобы выявить возможности более глубокого изучения этого периода истории.