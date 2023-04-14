В гармонии с собой и миром

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Куляш Толе

В Астане состоялась премьера одноактного балета Simmetria.

фото из архива группы

Дебютантки группы Contemporaryaray, состоящей из непрофессиональных танцоров, показали, как бывает сложно найти внутренний баланс и принять себя. Главная героиня постановки истощена. Она – часть общества и действует согласно правилам, стереотипам и ожиданиям окружения. Но внутри нее борьба. Ее Другая Сторона хочет быть иной, она эмоциональна и яростно вырывается наружу. Смогут ли они обрести гармонию?

Режиссер-постановщик спек­такля – Арайлым Сайлауова. Свет и звуковое сопровождение обеспечили Никита Шкляр и Александр Тустановский. Две стороны главной героини блестяще представили Дамеля Балтабекова и Руслана Айткулова. Им помогали Гульназ Макатова, Гульназ Жамбулова, Карина Садуокасова, Айнур Кудайберген, Елизавета Каширская, Акжан Хайдарова, Зарина Токсеитова, Амина Хасанова, Илигай Темирболат, Адия Жетписова. Девушки занимаются вместе не больше года, но это не помешало им впечатлить и растрогать зрителей.

Арайлым Сайлауова стремилась показать, что каждый человек в определенный период сталкивается с неудовлетворенностью жизнью, старается разрешить возникшие проблемы. «Испытывать негативные эмоции и иметь собственные желания – нормально», – говорит режиссер-постановщик.

Героиня спектакля переходит в депрессивное, нестабильное, пугающее состояние борьбы с собой. Она ищет спокойствия и гармонии в вымышленном, подконтрольном мире, граничащем с сумасшествием. И только тогда она позволяет себе бросить вызов: стоять, когда все танцуют, злиться, быть другой. Больше нет страха, и со временем она принимает себя.

– С непрофессиональными танцорами интересно работать, потому что они свободны от штампов классической школы. Танец раскрывает внутреннее «Я», демонстрирует суть человека, и моя команда сразу это поняла, – отметила хореограф. – Технически простые движения могут четко и доступно передать эмоцию, выглядеть красиво. Важно все: как артистки смотрят, стоят, идут…

Дамеля Балтабекова работает консультантом-аналитиком, танцами занимается со студенчества:

– Я люблю контемпорари, потому что такой танец помогает обрести внутреннюю свободу. В танце я узнаю больше о своем теле и его возможностях, через движение и импровизацию получается рассказать о многом.

Наблюдая за движениями танцовщиц, зритель сам мог определять проблематику происходящего на сцене. Девушки тоже по-разному понимают и чувствуют смысл постановки. Кому-то близка тема неприятия обществом, неудовлетворенности жизнью, кому-то важны поддержка друг друга, стремление саморазвития.

Дебют состоялся, Contemporaryaray смогли заинтересовать зрителей и подарить им эстетическое удовольствие.

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