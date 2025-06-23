Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

18 июня Комитет министров Совета Европы одобрил инициированную Генеральной прокуратурой Казахстана заявку на присоединение к Конвенции Совета Европы об оказании правовой помощи по уголовным делам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорное ведомство



Отмечается, что участие нашей страны в данной Конвенции позволит казахстанским правоохранительным органам получать доказательства по уголовным делам, возвращать в страну выведенные за рубеж активы, добытые незаконным путём, повысить эффективность взаимодействия сотрудничества с 46 европейскими государствами в области борьбы с преступностью и обеспечения международной безопасности, что соответствует проводимой в стране политике по укреплению законности через развитие международного сотрудничества в рамках концепции «Закон и Порядок».



Кроме того, присоединение к этому многостороннему международному документу избавит Казахстан от необходимости заключать двусторонние договоры в сфере противодействия преступности с каждой европейской страной по отдельности.



Необходимо отметить, что на протяжении более 20 лет Казахстан предпринимал шаги для присоединения к указанной Конвенции, однако предыдущие заявки постоянно отклонялись из-за возражений отдельных стран Совета Европы.



Получение такого приглашения свидетельствует о доверии со стороны европейского сообщества к уголовно-правовой системе Казахстана, верховенства в нём права, соблюдения прав и свобод человека и является результатом многолетней кропотливой работы казахстанских прокуроров и дипломатов, добавили в Генпрокуратуре.