В каких соревнованиях примут участие казахстанцы на этой неделе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

27 января – 3 февраля в Финляндии (г. Юваскюля) пройдет Международное соревнование по фристайл-могулу

За сборную страны выступят 7 спортсменов.



27 января – 3 февраля в Кыргызстане, городе Кашкулак, состоится Международное соревнование (FIS) по горнолыжному спорту. От Казахстана примет участие 4 спортсмена.



27 января – 2 февраля в Кубке мира по пара лыжным гонкам Казахстан представят 7 спортсменов. Место проведения: Италия, г. Валь-ди-Фьемме.



28 января – 6 февраля в Испании (г. Ампоста) пройдет Кубок Мира по фехтованию (шпага, женщины). Честь страны будут отстаивать 3 наших соотечественника.



30 января – 4 февраля – FIS кубок по прыжкам на лыжах с трамплина. Сборную Казахстана будут представлять 3 спортсменов. Место проведения: Польша, г. Щирк.



1 февраля – 10 февраля в Италии (г. Скильпарио) состоится юношеский чемпионат мира по лыжным гонкам

В чемпионате 8 спортсменов примут участие.

1 – 3 февраля в Алматы, в чемпионате Республики Казахстан по рукопашному бою примут участие 100 спортсменов из 16 регионов (юноши 12-13 лет).