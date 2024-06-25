В Калифорнии выбрали «самую уродливую собаку» 2024 года

В мире, США, Lifestyle
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Айман Аманжолова
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Ранее собака уже четыре раза участвовала в состязании, но заняла первое место впервые, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: AP Photo / Noah Berger

Пекинес Дикая Штучка получил звание «Самой уродливой собаки в мире» по итогам 2024 года, сообщает сайт калифорнийской ярмарки Сонома-Марин, которая проводит состязание. 

«Дикая Штучка — это восьмилетний пекинес, частый гость конкурса уродливых собак. <...> Он здоровый и счастливый Очаровадец (очаровательный уродец)», — говорится в анкете победителя.

На сайте указано, что Дикая Штучка в щенячьем возрасте заразился чумой собак. Пес всегда ходит с высунутым языком из-за того, что болезнь остановила рост зубов. Передняя правая лапа собаки парализована в согнутом положении.

По данным анкеты, Дикая Штучка помогает пропагандировать вакцинацию домашних животных. Хозяйка пса получит пять тысяч долларов и примет участие в шоу Today канала NBC.

Конкурс самых уродливых собак проводится в калифорнийской Петалуме с 1971 года. Победителя выбирает жюри, однако зрители могут выбрать своего фаворита в онлайн-голосовании.

«Наше всемирно известное мероприятие посвящено тем несовершенствам, которые делают собак особыми и уникальными. <...> Конкурс не только развлекает и смешит, но и провозглашает важность обожания любых животных», — отметили организаторы.

#конкурс #собака #США #Калифорния #урод

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