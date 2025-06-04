В Казахстан прибыла новая партия лошадей Пржевальского

Экология
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Это вторая международная транспортировка в рамках проекта «Возвращение диких лошадей», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото с сайта Минэкологии

Новая партия лошадей прибыла из Пражского зоопарка и венгерского национального парка «Хортобадь». Два военных самолета из Чехии и Венгрии, с четырьмя лошадьми на каждом борту, вылетели 2 июня.

Животные были в пути почти сутки. Их привезли на самолетах в Аркалык 3 июня, а затем 5 часов они добирались до центра реинтродукции копытных в государственном природном резервате «Алтын Дала».

Здесь они проведут год в просторных загонах, прежде чем будут выпущены в дикую природу. 

Лошадь Пржевальского (Керкулан/Кертагы) — последний в мире вид дикой лошади. К середине XX века он исчез в дикой природе. С тех пор все сохранившиеся в зоопарках особи были задействованы в программах по восстановлению вида.

Проект по восстановлению диких лошадей в Казахстане начался в 2024 году в партнерстве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, Пражским зоопарком, АСБК, Франкфуртским зоологическим обществом, Нюрнбергским зоопарком, Берлинским зоопарком и Парком животных Берлина, национальным парком «Хортобадь». Дикие лошади будут реинтродуцированы в Казахстан с использованием успешного опыта предыдущих реинтродукций Пражского зоопарка в Монголию.

Первые 7 лошадей прибыли в июне 2024 года. На протяжении года за лошадьми наблюдали специалисты центра и ветеринары. Сообщается, что животные благополучно пережили свою первую зиму в Тургайской степи с морозами до -30 °C, адаптировались и прошли необходимые ветеринарные процедуры. Двум кобылам — Умбре и Веспе - были установлены GPS-ошейники для отслеживания перемещений группы после выпуска.

До 2029 года планируется привоз около 40–45 лошадей. Этого достаточно для их последующего размножения и формирования устойчивой популяции. Государственный природный резерват «Алтын Дала» на юге Костанайской области выбран для реинтродукции благодаря подходящим природным условиям.

Отмечается, что крупные копытные, такие как лошади и куланы, играют ключевую роль в функционировании степных экосистем. Регулируя растительный покров, они способствуют круговороту веществ на больших расстояниях и формированию плодородных почв. Снижая биомассу растительности, они способствуют уменьшению риска степных пожаров, их навоз и останки служат ресурсом для множества видов беспозвоночных. Сезонные миграции этих животных связывают между собой удаленные участки экосистем. Зимой они прокладывают тропы и расчищают снег, облегчая доступ к корму и воде для других видов животных. 

#Казахстан #Аркалык #Лошадь Пржевальского

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