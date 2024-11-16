В Казахстане дети с аутизмом впервые начали осваивать велоспорт

Спорт
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Дети с особыми потребностями смогут заниматься велоспортом в Астане. Такая возможность появилась благодаря проекту «Велоспорт для всех», который поддержало АО «Самрук-Қазына», передает Kazpravda.kz

Фото: Самрук-Казына

30 детей с особыми потребностями в Астане получили возможность регулярно заниматься велоспортом. На спонсорские средства Фонда закупили форму, инвентарь, велосипеды, транспорт, организовали тренировки на базе велотрека «Сарыарка».

«Совсем недавно вы начали тренировки и уже показываете хорошие результаты. Я знаю, что часть команды уже вошла в сборную Астаны по велоспорту. А один воспитанник Дастан Ордабай* уже завоевал «серебро» в престижном соревновании во Франции», - отметил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Жакупов также подчеркнул, что Фонд регулярно поддерживает проекты, связанные с обучением и социализацией особенных детей.

«Мы открываем реабилитационные центры, кабинеты инклюзии при школах, бесплатные спортсекции, строим спортплощадки в аулах и большие спорткомплексы в регионах. Таким образом делаем спорт доступным для детей», - добавил Жакупов.

Он подарил детям сертификат на 30 велосипедов и ключи от нового автомобиля.

«Велоспорт не только улучшает силу и выносливость, эмоциональное настроение, но и способствует социализации детей с аутизмом. Наша задача заключается не только в тренировке детей, но и в подготовке их к участию в международных соревнованиях, тем самым мы развиваем пара велоспорт в стране», отметила руководитель фонда «Velolegend» Махаббат Утегенова.

#Спорт #аутизм #велоспорт

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