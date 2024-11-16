В Казахстане дети с аутизмом впервые начали осваивать велоспорт

Дети с особыми потребностями смогут заниматься велоспортом в Астане. Такая возможность появилась благодаря проекту «Велоспорт для всех», который поддержало АО «Самрук-Қазына», передает Kazpravda.kz
30 детей с особыми потребностями в Астане получили возможность регулярно заниматься велоспортом. На спонсорские средства Фонда закупили форму, инвентарь, велосипеды, транспорт, организовали тренировки на базе велотрека «Сарыарка».
«Совсем недавно вы начали тренировки и уже показываете хорошие результаты. Я знаю, что часть команды уже вошла в сборную Астаны по велоспорту. А один воспитанник Дастан Ордабай* уже завоевал «серебро» в престижном соревновании во Франции», - отметил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.
Жакупов также подчеркнул, что Фонд регулярно поддерживает проекты, связанные с обучением и социализацией особенных детей.
«Мы открываем реабилитационные центры, кабинеты инклюзии при школах, бесплатные спортсекции, строим спортплощадки в аулах и большие спорткомплексы в регионах. Таким образом делаем спорт доступным для детей», - добавил Жакупов.
Он подарил детям сертификат на 30 велосипедов и ключи от нового автомобиля.
«Велоспорт не только улучшает силу и выносливость, эмоциональное настроение, но и способствует социализации детей с аутизмом. Наша задача заключается не только в тренировке детей, но и в подготовке их к участию в международных соревнованиях, тем самым мы развиваем пара велоспорт в стране», отметила руководитель фонда «Velolegend» Махаббат Утегенова.