В Казахстане создана новая платформа для лидеров отечественного образования

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Мира Алипинова

Масштабный Upgrade в отечественной педагогике начался на первом международном интенсиве «Ориентиры лидера в образовании»

Фото: Марат Алтаев

Символично, что главным словом первого интенсива стало именно впервые.

Впервые в казахстанском образовании руководители школ встретились на конкретном тематическом форуме, адресованном именно им и посвященном их профессиональному развитию и лидерству. Центр педагогического мастерства NIS объединил в Астане более четырехсот директоров, более шестисот подключились онлайн из всех регионов страны. Два дня они определяли персональные и командные приоритеты в стратегии успеха. 

Впервые самые продвинутые руководители школ осваивали все виды менеджмента на системной основе –стратегический, проектный, операционный, цифровой, HR и Talent-Management.

Впервые на знаковой встрече директоров параллельно звучало более десяти языков – казахский, английский, русский, кыргызский, эстонский, малайский, азербайджанский, немецкий, французский, тамильский и путунхуа.

Впервые прозвучало невероятное количество личных историй – об успехах, преодолении, профессиональном выгорании и других реалиях директорской действительности, и это создавало абсолютное доверие ко всем коллегам, вне зависимости от страны, масштабов школы и педагогического стажа.

Впервые ассоциированный консультант сингапурского Института Арбингера Сарас Менон побывала в настоящей зиме и увидела снег.

Главными делегатами международного интенсива стали первые выпускники президентской программы по подготовке кадрового резерва «1000 лидеров изменений в образовании». Все они завершили обучение в Центре педагогического мастерства и готовы к новому взлету в профессии.

Председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Каныбек Жумашев и председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин на открытии интенсива особо отметили уникальность казахстанского опыта по подготовке президентского резерва для сферы образования.

Масштабное расписание для директоров включало самые востребованные для топ-менеджеров отечественного образования форматы: кейс-сессии «Как приходит успех», креативный практикум по эмоциональной компетентности, форсайт-сессию «Вдохновляем учителей» по Talent-Management, командную дискуссию для родителей, учеников и руководителей школ, Digital-сессию «Инструменты для цифрового менеджмента».

В чем миссия лидера? Какой должна быть работа над ошибками для директора? Что делать, если проблемы масштабируются? Возможно ли пройти долгий путь от модели Шульмана до совершенства? Каждый директор – это медиатор по призванию? С чего начинать конструктивный диалог с детьми, родителями и учителями? Как работает логическая пирамида Дилтса в образовании? Каждый день каждый директор отвечает на сотни непростых вопросов. Поэтому специально для интенсива были подготовлены лучшие кейсы по историям успеха в отечественном образовании. Взорвал зал исполняющий обязанности директора столичной школы-лицея N54 Кайрат Мукашев, который поделился вдохновляющими впечатлениями о президентской программе для будущих топ-менеджеров.

Зарубежные практики представили содиректор «Школы 360», член Совета Британской ассоциации исследований в области образования Сара Селезнев, руководитель Таллинской научной школы, председатель Союза учителей Эстонии Мэдис Сомэлар, ассоциированный консультант сингапурского Института Арбингера Сарас Менон. Все они подтвердили, что стратегические и рабочие алгоритмы в глобальной педагогике – едины, а главные ориентиры для лидеров в большей степени зависят не от национальных систем образования, а от личных стандартов руководителей.

Специально для подробного знакомства с системой Назарбаев Интеллектуальных школ и для участия в интенсиве в Астану прилетела большая делегация Кыргызской Республики: представители успешных школ «Сапат», «Креатив – Таалим», «Global school», Салимбеков Университета, бишкекского женского лицея «Айчурек».

– Сама идея лидерского интенсива родилась на республиканском форуме молодых педагогов «Жас ұстаз: табысқа апарар жол». Мотивированные, с горящими глазами и дерзкими планами наши ребята предложили собрать директоров школ, чтобы они поддержали их и не дали погаснуть вдохновению. Тогда мы решили создать новую платформу для профессионального развития конкретно руководителей в системе образования, – подчеркнула директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова.

Главными сами делегаты интенсива назвали два урока. Первый прозвучал на командной дискуссии «Учеба в радость»: в каждой семье и в каждой школе должны соблюдаться права ребенка на полноценное образование и счастливое детство. Второй урок участники назвали на торжественном закрытии: масштабный Upgrade в отечественной педагогике – миссия для настоящих лидеров, которые заинтересованы и в личном профессиональном росте, и в страновых достижениях.

Все многочисленные отзывы о первом международном интенсиве – исключительно в превосходной степени. Мировые стандарты и абсолютная востребованность новой профессиональной платформы для руководителей подтверждаются тем, что прозвучало более тысячи предложений: «Ориентиры лидера в образовании» должны стать традицией и собирать настоящих и будущих директоров каждый год.

Зарубежные участники признались, что астанинский интенсив подарил им глобальное вдохновение для новых взлетов – в профессии и в жизни, и предложили Центру педагогического мастерства масштабировать его в других странах.

«Ориентиры лидера в образовании» – логическое продолжение масштабной работы Центра педагогического мастерства по подготовке президентского кадрового резерва и профессиональному развитию учителей и руководителей школ.

Международный интенсив «Ориентиры лидера в образовании» проходил на фоне нового достижения мирового масштаба, с которым Центр педагогического мастерства несколько дней назад вернулся из Нидерландов. В Зволле ЦПМ официально принял для Казахстана глобальную эстафету WALS. Впервые на постсоветском пространстве международный форум World Association of Lesson Studies пройдет в Астане в 2024 году.

 

#казахстан #Образование #НИШ

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