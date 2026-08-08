В Казахстане утверждили перечень малоизученных территорий для разведки и добычи углеводородов

Энергетика

Данные участки находятся на малоизученных территориях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерства энергетики, а также промышленности и строительства Казахстана утвердили перечень территорий и участков недр в пределах малоизученных бассейнов, предназначенных для разведки и добычи углеводородов. Это стало очередным шагом по реализации реформ в сфере недропользования и созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в геологоразведку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Впервые в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» введено понятие «малоизученные территории», а также закреплен механизм предоставления права недропользования на таких участках. Законодательные реформы направлены на вовлечение в освоение перспективных территорий с недостаточной геологической изученностью и высоким потенциалом открытия новых месторождений углеводородов.

Утвержденный Перечень дает инвесторам возможность самостоятельно инициировать предоставление права недропользования на перспективных участках, включенных в него. Для этого заинтересованное лицо обращается в Минэнерго с заявлением о проведении аукциона на выбранный участок недр.

«В соответствии с Кодексом о недрах заявление рассматривается министерством в сокращенный срок - в течение 10 рабочих дней. При отсутствии оснований для отказа в течение последующих 5 рабочих дней публикуется извещение о проведении аукциона. Право недропользования предоставляется исключительно по итогам открытого аукциона. Победителем признается участник, предложивший наибольший размер подписного бонуса, с которым заключается типовой контракт на разведку и добычу углеводородов. Типовой контракт предусматривает обязательное выполнение минимальной программы геологоразведочных работ, а именно в течение первых трех лет недропользователь обязан провести двухмерные сейсморазведочные исследования не менее чем на 30 % площади участка и следующим этапом 3 года является бурение не менее одной разведочной скважины», – говорится в информации.

Там же добавили, что такой подход обеспечивает прозрачный механизм предоставления права недропользования с проведением реальных геологоразведочных работ на перспективных территориях, что способствует восполнению ресурсной базы углеводородов и дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли страны.

«Введение нового механизма учитывает специфику проектов, реализуемых в условиях повышенных геологических рисков, и создает дополнительные стимулы для инвесторов, готовых вкладывать средства в поиск новых месторождений. Реализация данных изменений позволит активизировать геологоразведочные работы, а также расширить минерально-сырьевую базу Казахстана. Министерство выражает всестороннюю поддержку инвесторам, готовых к активному проведению геологоразведочных работ и отмечает о возможности ознакомится с указанным перечнем малоизученных территорий для разведки и добычи углеводородов для дальнейшей реализации перспективных проектов», – заключили в ведомстве.

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