В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней давности. Видео
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Преступник скрывался в селе Жетысайского района Туркестанской области.
Сотрудники Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали иностранца, которого подозревают в убийстве совершенном в 2002 году, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Выяснилось, что мужчина был объявлен в международный розыск в 2002 году за совершение убийства на территории соседнего государства.
Стражи порядка доставили задержанного иностранца в районный отдел для установления личности и сбора необходимых документов. Мужчина арестован. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства.