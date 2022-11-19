В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней давности. Видео

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Сотрудники Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали иностранца, которого подозревают в убийстве совершенном в 2002 году, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Выяснилось, что мужчина был объявлен в международный розыск в 2002 году за совершение убийства на территории соседнего государства.

Стражи порядка доставили задержанного иностранца в районный отдел для установления личности и сбора необходимых документов. Мужчина арестован. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства.