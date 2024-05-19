В Китае открылась выставка фонда Национального музея Казахстана

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В рамках Международного дня музеев в Историческом музее Шэньси в городе Сиань открылась выставка «Начиная с Чанъаня: Празднование 10-летия успешного включения в список Всемирного культурного наследия».

Представленная экспозиция охватывает период со ІІ века до н.э. до XVI века н.э. и посвящена различным аспектам городского планирования, религиозных верований, торговли и изобразительному искусству вдоль Шелкового пути.

Выставка организована в ознаменование успешного включения в список культурного наследия ЮНЕСКО Чанъан – Тянь-Шаньского коридора Великого Шелкового пути, ранее совместно заявленного Казахстаном, Китаем и Кыргызстаном в 2014 году.

Также в ходе мероприятия прошел Международный симпозиум «Цивилизация Цинь и Хань» на котором руководитель отдела истории Казахстана Национального музея Айнур Акжасарова выступила с докладом на тему «Наследие Великого Шелкового пути».

Выставка продлится до 18 августа 2024 года.