​​​​​​​В контексте новых реформ

Реализация конституционных принципов на практике – верховенство Конституции, приоритет прав человека и гражданина – воплощается в концепциях «слышащего государства», построении «справедливого общества».

Эти принципы отражают нормы о народовластии, приоритете прав и свобод человека, об идеологическом и политическом многообразии, равенстве всех перед законом и судом, о праве на справедливую судебную защиту, запрете дискриминации по любым основаниям, праве гражданина в управлении государством, праве избирать и быть избранным, об общественном контроле, борьбе с коррупцией и другое.

На сегодня важными являются реализация конституционных норм о правах человека на практике, полноценная и эффективная законопроектная работа, с тем чтобы законы и подзаконные акты соответствовали Конституции, а за ней осуществлялся действенный конституционный контроль. Поэтому рассмотрение Парламентом конституционных законов «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», «О прокуратуре», «О Конституционном суде Республики Казахстан» является исключительно важным шагом в продвижении идеи верховенства права, прав человека и наличия демократических институтов, то есть того, на что ориентируют ООН, Совет Европы, международные организации в области прав человека.

Регулирование Конституционным законом статуса омбудсмена, на мой взгляд, очень высокий показатель правового регулирования защиты конституционных прав казахстанцев. В этом законе прямо указано, что уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан является лицом, занимающим ответственную государственную должность, которая установлена Конституцией в целях обеспечения государственной гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения. Задачами его деятельности являются содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способствование их продвижению.

Сам уполномоченный по правам человека в РК при осуществлении своей деятельности руководствуется принципами законности, справедливости, беспристрастности, объективности, гласности, открытости, прозрачности, закрепленными в Конституции. Кроме того, установлены четкие гарантии его деятельности, то есть при осуществлении своих полномочий он независим и неподот­четен государственным органам и должностным лицам. Вмешательство либо воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по правам человека в РК влечет ответственность, установленную законами, и отражается в его ежегодном докладе. Самое важное, что омбудсмен теперь будет иметь право обращаться в Конституционный суд. А кроме того, установлены полномочия омбудсмена по подготовке ежегодного консолидированного доклада участников национального превентивного механизма.

Усиливаются и правозащитные полномочия прокуратуры. Ее статус будет также регулироваться конституционным законом. Но главное, на мой взгляд, что прокуратура, как и омбудсмен, сможет напрямую обращаться в Конституционный суд. Установлена исключительная подследственность органов прокуратуры по делам о пытках.

Что касается Конституционного суда, то это важный государственный правозащитный орган, стоящий на охране Основного закона. Право обращаться в Конституционный суд дает возможность проверить конституционность законов и иных нормативных правовых актов, которые непосредственно затрагивают их права. Это будет дисциплинировать правотворческую, законотворческую работу, работу государственных органов, повысит режим законности. Казахстанская модель конституционного контроля будет включать предварительный контроль законов, которые принял Парламент, до их подписания Главой государства, по обращениям Президента, председателей Сената и Мажилиса, не менее одной пятой части от общего числа депутатов и Премьер-министра. Предусмотрен и последующий конституционный контроль действующих законов и иных правовых актов по обращениям Президента, генпрокурора, уполномоченного по правам человека, судов и граждан.

Внедрение института Конституционного суда расширит доступ граждан к конституционному контролю, обеспечит соответствие законов и иных нормативных правовых актов Конституции, раскроет созидательный потенциал Основного закона в самом законодательстве и правоприменении, повышении качества действующего права. Усилится правозащитный потенциал уполномоченного по правам человека и прокуратуры. Повысятся правовая культура, правовое сознание самих казахстанцев и доверие граждан к государственным институтам. Теперь важно, чтобы в Конституционный суд пришли профессиональные, компетентные в конституционном праве и справедливые граждане. Важно и необходимо, чтобы быстро и эффективно заработали все новые правозащитные институты.