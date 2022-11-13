В Костанае бизнесменов будут наказывать за грязные фасады

Предпринимателей Костаная ждут штрафы за неприглядный вид фасадов их объектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Хабар 24.

Этот вопрос подняли на встрече акима областного центра с предпринимателями. Градоначальник Марат Жундубаев отметил удручающее состояние некоторых строений. И обратил внимание на их мрачный вид в тёмное время суток.

В этом году бизнесменам уже направляли уведомления о необходимости привести здания в надлежащий вид. Однако, отреагировала лишь часть. Поэтому теперь с нарушителями правил церемониться не будут и за несоответствие архитектурному облику бизнесменов будут наказывать штрафом.

«Каждый год же мы не можем ходить и просить привести свой бизнес в порядок. Есть правила. Они чётко регламентируют соответственно ответственность бизнеса, ответственность местных исполнительных органов. Всё прописано. Поэтому просто не обижайтесь, но со следующего года будем принимать жёсткие меры. Уведомление, будем считать, что сегодня весь бизнес города Костанай получил в устном порядке. Следующий шаг – уже будут сразу штрафы», - предупредил аким города.