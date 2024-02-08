В Костанайской области закрыт ряд дорог, в 2 селах нет электричества

О ситуации в регионе рассказали в ДЧС области, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Из-за непогоды и ограничения движения вблизи кафе, кемпингов и АЗС населенных пунктов имеется скопление 118 автомашин, в основном грузовых.

Дороги расчищаются силами филиала «КазАвтоЖол», подрядчиков. Подготовлены 257 пунктов обогрева, в них размещены 87 человек.

Из-за бурана без электроснабжения остались 2 населенных пункта: в селе Карынсалды - 32 физических и 6 объектов частного предпринимательства, в селе Горняк - 29 физических и 2 объекта частного предпринимательства.

Бригады приступят к восстановительным работам после расчистки дорог, в светлое время суток.

На 19.00 закрыто 7 участков автодорог республиканского значения:

1. А/д А-16 «Жезказган – Петропавловск» км 252-335 (от границы Улытауской области до города Аркалык);

2. А/д А-16 «Жезказган – Петропавловск» км 339-377 (от города Аркалык до границы Акмолинской области);

3.А/д А-22 «Карабутак - Комсомольское – Денисовка - Рудный-Костанай» км 234-386 (от границы Актюбинской области до поселка Денисовка);

4.А/д А-23 «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-Гр.РФ» км 53-137 (от города Житикара до границы РФ);

5.А/д Р-63 «Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка» км 0-96 (от поселка Денисовка до поселка Комаровка);

6. А/д М-36 «Гр.РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 686-729 (от поселка Сарыколь до границы Северо-Казахстанской области);

7. А/д Р-36 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 218-232 (от села Октябрьское до границы Акмолинской области);

Для грузового и общественного транспорта ограничения введены на 2-х дорогах республиканского значения: А/д М-36 «Гр.РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 555-686 (от города Тобыл до поселка Сарыколь); А/д Р-36 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 108-218 (от поселка Аулиеколь до села Октябрьское);

В связи c ухудшением погоды закрытыми остаются 12 участков дорог областного значения для всех видов автотранспорта.