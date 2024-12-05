В Кыргызстане задержали членов группировки, поставлявшей наркотики в Казахстан

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Пресечена деятельность международной наркогруппировки, занимающейся транспортировкой и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере по маршруту Россия-Казахстан-Кыргызстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: Кабар

По данным Госкомитета нацбезопасности, в ноябре 2024 года на территории Бишкека и Чуйской области были задержаны 9 граждан Кыргызстана, которые осуществляли свои преступные деяния через интернет-магазин «Принцесса-Дури».

В ходе досмотра были обнаружены и изъяты синтетические наркотики «мефедрон», «клефедрон» и «соль» общим весом 8 кг 700 граммов на сумму 52 млн 200 тыс. сомов.

Кроме того, по данному факту были задержаны граждане, которые занимались взысканием долгов за наркотические вещества и наказанием «закладчиков» за недобросовестное исполнение указаний организаторов наркоканала.

В рамках досудебного производства все задержанные были водворены в ИВС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других участников указанного наркоканала.

#Казахстан #Кыргызстан

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