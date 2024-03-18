В Минфине – новое назначение

Фото: пресс-служба правительства

«Постановлением правительства РК Турысов Асет Нурланович назначен на должность вице-министра финансов, с освобождением от ранее занимаемой должности», - говорится в сообщении.

Турысов Асет Нурланович родился в 1987 году. В 2009 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, в 2017 году – университет Нархоз. Трудовую деятельность начал в 2009 году в АО «Казахтелеком».

В разные годы работал в министерстве связи и информации РК, министерстве транспорта и коммуникаций РК, в РГП «Центр обслуживания населения», в структуре АО «Казпочта».

С января 2018 года по январь 2021 года занимал должность председателя правления АО «Национальные информационные технологии». С января 2021 года работал вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.