В Нацгвардии стартовал новый учебный период

Общество, Образование
143
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В главном командовании и воинских частях Национальной гвардии открылся летний учебный период 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НГ РК.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Гвардейцы продолжают выполнять задачи по количественному и качественному укреплению всесторонней подготовки. В этот день на территориях главного командования, региональных командований и частей войск правопорядка проведен комплекс учебно-профилактических мероприятий, начавшийся с торжественных митингов.

Главным лейтмотивом стала тема: «О военно-политической обстановке в мире, глобальных изменениях и их влиянии на дальнейшее развитие Республики Казахстан». На занятиях по государственно-правовой подготовке военнослужащим довели тезисы выступления главы государства на III Всеармейском совещании и коллегии МВД Казахстана.

«Как отметил президент Казахстана: «Наши Вооруженные силы – незыблемая опора нашей государственности. Защита независимости и мирной жизни родной страны – священный долг. Наши героические предки веками защищали нашу землю и передали ее нам. Наша главная задача – сохранить это великое наследие и передать следующему поколению единое и сильное государство. Если страна будет мирной, а общество стабильным, мы станем созидательным и цивилизованным государством. То есть если мы хотим стать развитой страной, в первую очередь нам нужны мир и спокойствие», – процитировал верховного главнокомандующего на открытии учебного периода заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по ВиСПР генерал-майор Кайрат Умбетов.

«Сегодня с учетом современных требований к военнослужащим Национальной гвардии, а также исходя из опыта повседневной служебно-боевой деятельности и применения войск в ходе выполнения специальных задач, возникла необходимость пересмотра основных подходов в организации воспитательной и социально-правовой работы.

Воины должны быть не только мужественными и самоотверженными, но и образованными. Мы должны воспитывать в военнослужащих чувства патриотизма, чтобы они в полной мере соответствовали истинному предназначению словосочетания «военнослужащий войск правопорядка». Таким образом, служба в рядах Национальной гвардии должна стать оплотом духовно-нравственного воспитания», – акцентировал генерал-майор Кайрат Умбетов.

Также гвардейцы в этот учебный день изучили темы по боевой подготовке, с ними проводились комплексные занятия по обслуживанию вооружения и техники, оказанию первой медицинской помощи, строгому соблюдению мер безопасности при выполнении работ в ходе огневой и физической подготовки и парково-хозяйственных дней. Военнослужащим Акмолинского гарнизона в актовом зале столичной оперативной бригады были продемонстрированы видеоролики по данным направлениям служебно-боевой деятельности.

#Образование #Нацгвардия

Популярное

Все
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
Букеты из курта вызвали массу положительных эмоций у посетителей региональной выставки-конкурса «Лучший товар Казахстана-2023», состоявшейся в Кызылорде
За один день две талдыкорганские пенсионерки отдали телефонным мошенникам 4,5 млн тенге
Общественник Захира Бегалиева ведет бесплатные онлайн-курсы для людей с инвалидностью и помогает им получить первые трудовые навыки
Кокшетауские ребята гостили в аулах Зерендинского района, где знакомились с сельским бытом, попробовали доить коров, готовить национальные блюда
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
Поля Костанайской и Актюбинской областей подверглись нашествию саранчи
Оштрафован ряд коммунальных предприятий и частных компаний, оказывающих услуги в сфере газо- и водоснабжения
Тариф поможет энергетике?
Указ Главы государства
На столичном ринге
Шаг вперед
Мерились силами палуаны
К рукотворным «дождям» и «каплям»
Лидеры не теряют очки
Новые электронные платформы обсудили в Правительстве
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысяч га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
В Нацгвардии стартовал новый учебный период
Сбежавшего из воинской части сына депутата Турлыханова нашли
Высоко сижу, далеко гляжу
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Медицинские работники тоже нуждаются в заботе и внимании
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
Казахстан готов увеличить поставки экспортных товаров в Швейцарию более чем на $500 млн
Депутат Мажилиса обратился к коллегам в Госдуме России
Пять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
11 лет проведут в тюрьме за наркозакладки супруги из Актобе
Участок улицы Кунаева перекрыли на неделю в Астане
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
История журналистики
Волонтер, общественный деятель, активист – эти определения деятельности Анатолия Мальцева из Актау давно уже стали привычными для него и его семьи
6-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Шымкенте
Кокшетауские пенсионеры считают, что их право на льготное лекарственное обеспечение реализуется неудовлетворительно
Подросток одним ударом убил несовершеннолетнего актюбинца. Оглашен приговор
Знакомство в соцсети оборачивалось вымогательством для казахстанцев
Врач оказал неотложную помощь попутчику на авиарейсе FlyArystan
Журналистам подарили квартиры от имени Касым-Жомарта Токаева
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте

Читайте также

Мажилисмен посетил воинскую часть Национальной гвардии
Сбежавшего из воинской части сына депутата Турлыханова нашли
Оштрафован ряд коммунальных предприятий и частных компаний,…
Поля Костанайской и Актюбинской областей подверглись нашест…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]