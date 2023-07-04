В Нацгвардии стартовал новый учебный период

В главном командовании и воинских частях Национальной гвардии открылся летний учебный период 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НГ РК.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Гвардейцы продолжают выполнять задачи по количественному и качественному укреплению всесторонней подготовки. В этот день на территориях главного командования, региональных командований и частей войск правопорядка проведен комплекс учебно-профилактических мероприятий, начавшийся с торжественных митингов.

Главным лейтмотивом стала тема: «О военно-политической обстановке в мире, глобальных изменениях и их влиянии на дальнейшее развитие Республики Казахстан». На занятиях по государственно-правовой подготовке военнослужащим довели тезисы выступления главы государства на III Всеармейском совещании и коллегии МВД Казахстана.

«Как отметил президент Казахстана: «Наши Вооруженные силы – незыблемая опора нашей государственности. Защита независимости и мирной жизни родной страны – священный долг. Наши героические предки веками защищали нашу землю и передали ее нам. Наша главная задача – сохранить это великое наследие и передать следующему поколению единое и сильное государство. Если страна будет мирной, а общество стабильным, мы станем созидательным и цивилизованным государством. То есть если мы хотим стать развитой страной, в первую очередь нам нужны мир и спокойствие», – процитировал верховного главнокомандующего на открытии учебного периода заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по ВиСПР генерал-майор Кайрат Умбетов.

«Сегодня с учетом современных требований к военнослужащим Национальной гвардии, а также исходя из опыта повседневной служебно-боевой деятельности и применения войск в ходе выполнения специальных задач, возникла необходимость пересмотра основных подходов в организации воспитательной и социально-правовой работы.

Воины должны быть не только мужественными и самоотверженными, но и образованными. Мы должны воспитывать в военнослужащих чувства патриотизма, чтобы они в полной мере соответствовали истинному предназначению словосочетания «военнослужащий войск правопорядка». Таким образом, служба в рядах Национальной гвардии должна стать оплотом духовно-нравственного воспитания», – акцентировал генерал-майор Кайрат Умбетов.

Также гвардейцы в этот учебный день изучили темы по боевой подготовке, с ними проводились комплексные занятия по обслуживанию вооружения и техники, оказанию первой медицинской помощи, строгому соблюдению мер безопасности при выполнении работ в ходе огневой и физической подготовки и парково-хозяйственных дней. Военнослужащим Акмолинского гарнизона в актовом зале столичной оперативной бригады были продемонстрированы видеоролики по данным направлениям служебно-боевой деятельности.