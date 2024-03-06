В Национальной академической библиотеке РК прошла научно-практическая конференция «Қазақ руханияты және Жүсіпбек Аймауытұлының көркемдік әлемі»

Открывая мероприятие, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы отметил:

– Для развития казахской литературы творчество Жусипбека Аймауытова имело огромное значение. Он вошел в историю как писатель-универсал, плодотворно поработавший в самых различных жанрах. Заложив основы драматургии и создав первые в отечественной литературе романы, Аймауытов в то же время активно использовал в своих произведениях белый стих и верлибр, чем существенно преображал казахскую поэзию.

Дихан Камзабекулы также подчеркнул значимость теоретических изысканий писателя в области педагогики и психологии. Будучи сторонником гуманистической педагогики, Аймауытов создал такие научные труды, как «Тәрбиеге жетекші», «Жан жүйесі және өнер таңдауы». Кроме того, писатель известен как создатель первой психологической терминологии на казахском языке.

Важную роль сыграло творчест­во Аймауытова и для развития переводческого дела в нашей стране. Дихан Камзабекулы напомнил, что многие произведения мировой классики, как, например, «Каменный гость» Александра Пушкина и «Отверженные» Виктора Гюго, стали доступны казахоязычному читателю именно благодаря переводам Аймауытова. Писатель впервые в истории казахской литературы подвел под практику художественного перевода научную основу, опубликовав в 1925 году статью «Аударма туралы».

Вместе с тем, по словам Дихана Камзабекулы, многие факты из жизни Жусипбека Аймауытова все еще требуют более детального изучения. Так, среди историков и литературоведов ведутся споры относительно точной даты гибели писателя. Имеющиеся по сей день «белые пятна» в биографии литератора ясно говорят о том, что аймауыто­ведение должно выйти на принципиально новый уровень.

Гости мероприятия подробно рассказали и о политичес­кой деятельности Жусипбека ­Аймауытова, о его своеобразной мировоззренческой системе и воплощении ее основых положений непосредственно в художест­венных произведениях. Были обсуждены вопросы литературного ученичества в свете особой взаимосвязи творчества Аймауытова с творчеством Абая, а также участие писателя в комиссии по помощи голодающим.

В ходе мероприятия выступили с докладами заместитель председателя Сюза писателей Нуржан Куантайулы, литературоведы-профессоры Турсун Журтбай, Айгуль Исмакова, Рахимжан Турысбек, писатель Алибек Аскар.

Выступавшие докладчики пришли к единому мнению, что творчество Аймауытова является одной из вершин казахской литературы XX века. В своих произведениях он смог передать саму душу казахского народа, что и сегодня делает их важными факторами формирования духовно-нравственного состояния нации.