В Национальной академической библиотеке РК прошла научно-практическая конференция «Қазақ руханияты және Жүсіпбек Аймауытұлының көркемдік әлемі»
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Илья Пащенко
Конференция была организована Академической библиотекой, столичным филиалом союза писателей, ТОО «Қазақ газеттері» и приурочена к 135-летию выдающегося казахского писателя-демократа Жусипбека Аймауытова, стоявшего у истоков отечественной реалистической литературы XX века. Вместе с известными литературоведами и историками гостями мероприятия стали студенты ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и Высшего колледжа ЕАГИ.