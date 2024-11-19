В национальной сборной Казахстана по дзюдо внедряют передовые методы подготовки

Под руководством выдающегося итальянского дзюдоиста, олимпийского чемпиона и двукратного серебряного призера чемпионатов мира Эцио Гамбы начато сотрудничество с национальной сборной Казахстана по дзюдо, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В рамках данного взаимодействия внедряются современные методы подготовки, доказавшие свою эффективность на международной арене.

Ранее, под руководством Эцио Гамбы, сборная Италии добилась высоких результатов, завоевав одну золотую и три бронзовые медали на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. В период его работы с российской сборной на Олимпиаде 2012 года в Лондоне спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Отметим, что в состав команды Эцио Гамбы входят двукратный чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира Роберт Мшвидобадзе, серебряный призер чемпионата Европы Батрадз Кайтмазов, а также специалист из Японии Цуёси Цунода. Их участие обеспечивает всестороннюю поддержку тренировочного процесса. Опыт и инновационные подходы команды Гамбы станут ключевым фактором в достижении новых высот казахстанского дзюдо.