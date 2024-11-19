В национальной сборной Казахстана по дзюдо внедряют передовые методы подготовки

Спорт
40

Под руководством выдающегося итальянского дзюдоиста, олимпийского чемпиона и двукратного серебряного призера чемпионатов мира Эцио Гамбы начато сотрудничество с национальной сборной Казахстана по дзюдо, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В рамках данного взаимодействия внедряются современные методы подготовки, доказавшие свою эффективность на международной арене.

Ранее, под руководством Эцио Гамбы, сборная Италии добилась высоких результатов, завоевав одну золотую и три бронзовые медали на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. В период его работы с российской сборной на Олимпиаде 2012 года в Лондоне спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Отметим, что в состав команды Эцио Гамбы входят двукратный чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира Роберт Мшвидобадзе, серебряный призер чемпионата Европы Батрадз Кайтмазов, а также специалист из Японии Цуёси Цунода. Их участие обеспечивает всестороннюю поддержку тренировочного процесса. Опыт и инновационные подходы команды Гамбы станут ключевым фактором в достижении новых высот казахстанского дзюдо.

#подготовка #Спорт #дзюдо

Популярное

Все
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Кызылординский рис: от поля до стола
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
Подвиги героя в памяти
За неполных три года государству возвращено активов на 1 трлн тенге - глава Антикора
Турару Рыскулову посвящается
Объединяющее наследие
Актау станет культурной столицей тюркского мира в 2025 году
К весенним паводкам начнут готовиться с января
Скажи, что ты читаешь
Лидерство в достижении климатических целей
Важность информационного взаимодействия
Под контролем ли урожай?
Машиностроитель до мозга костей
Надо просто набраться терпения
Общеказахстанская культура – духовный фундамент строительства Справедливого Казахстана
Деньги получили, а к работе не приступили
Главный санврач осужден за взятку
Что сдерживает развитие машиностроения?
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
Всемирный климатический саммит: Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион
Сделать ход конем
Мужчина незаконно выловил более 200 кг рыбы в ВКО
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
В нашей копилке 17 медалей
Руслан Есеналин возглавил комитет в Минтуризма
Сколько безработных в Казахстане
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Сборная Казахстана – лучшая в Азии
Полцарства за коня!
Ни закупочных цен, ни субсидий
Предстоящая весна для Западного Казахстана вновь может стать полноводной
«Кайрат» – четырехкратный чемпион страны
Когда с учениками на одной волне
Какие изменения в области дорожного движения хотят ввести в Казахстане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные

Читайте также

Победителей республиканского чемпионата по дзюдо наградили …
Казахстанские юниоры отметились «серебром» на этапе Кубка м…
Дмитрий Панарин завоевал золотую медаль на турнире по бадми…
Виталий Щиголев одержал победу на чемпионате четырех контин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]