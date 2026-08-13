В Париже начались съемки приквела фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

Кино

Действие картины перенесет зрителей в 1962 год, в атмосферу шика и опасностей Гран-при Монако

Фото: kino-teatr.ru

В Париже приступили к съемкам приквела "Одиннадцати друзей Оушена", факт которых подтвердил исполнитель роли злодея в фильме Вагнер Моура, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

В "Оушенах", съемками которых руководит Брэдли Купер, происходит настоящий кастинговый бум. Как стало известно, к актерскому ансамблю присоединились актеры класса "А": номинантка на премию "Сезар" Вики Крипс ("Призрачная нить"), Джордж МакКэй ("1917"), Омар Си ("1+1") и Лорен Ридлофф ("Ходячие мертвецы"). Они составят компанию уже утвержденным ранее Брэдли Куперу, Марго Робби, Вагнеру Моура, Монике Барбаро и Джошу Гаду.

Сам Купер помимо режиссуры выступит в качестве сценариста, продюсера и исполнителя одной из центральных ролей. Купер переписал первоначальный сценарий Кэрри Соломон в тандеме с новичком Чарльзом Рандоло. Сюжетная интрига строится вокруг родителей Дэнни Оушена, персонажа, сыгранного в трилогии Стивена Содерберга Джорджем Клуни. Действие картины перенесет зрителей в 1962 год, в атмосферу шика и опасностей Гран-при Монако. Купер и Робби примерят на себя роль родителей Дэнни. После Парижа съемочная группа переместится на живописное побережье Лазурного Берега.

В съемочной группе произошли изменения - источники утверждают, что место оператора, которое числилось за Линусом Сандгреном ("Ла-Ла Ленд"), теперь занимает Бен Дэвис ("Банши Инишерина").

Бюджет "Оушенов" оценивается в 100 миллионов долларов, и студия Warner Bros. уже забронировала для релиза дату 25 июня 2027 года.

#фильм #съемки #приквел

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