Нужно наводить мосты

В Павлодарской области из-за степных пожаров сгорели тысячи тонн сена, заготовленные жителями и крестьянскими хозяйствами сел Басколь и Мамаита Омарова. В одном из них ситуацию мог бы спасти понтон, который люди просят построить через речку уже не один десяток лет.

Несколько дней горела степь в Прииртышье: зафиксирован ряд пожаров, и в каждом был не один очаг. Сначала в департаменте по ЧС сообщили о возгорании на территории Омаровского округа сельской зоны Аксу, затем о пожаре в Майском районе недалеко от села Басколь. По данным ведомства, здесь горели сухая трава, камыш и скошенное сено в четырех очагах. Всего за двое суток выгорело 93 гектара поймы.

Этот пожар поднял давнюю проблему, о которой баскольцы постоянно говорят. Сенокосные угодья здесь отделены от села протокой Иртыша – речкой Белая, и уже много лет подряд сельчане просят местные власти по­строить через реку понтонный мост.

– Каждый год на отчетной встрече акима области, акима Майского района мы обращаемся за помощью к государству, однако кроме устных обещаний в ответ ничего не слышим. Восьмого октября в селе Басколь произошло возгорание скошенного сена, начался пожар, который жители тушили своими силами днем и ночью. А все потому, что пожарная машина просто не смогла проехать к сенокосным угодьям и месту пожара – существующему маленькому старому парому такая нагрузка не по силам, – рассказала жительница Басколя Гульназ Кенжегалина.

В соцсетях появилось и обращение местных животноводов к акиму Павлодарской области Абылкаиру Скакову с напоминанием о том, что невозможность тушить пожары – лишь одна из проблем. Сенокос здесь ведут на отведенных земельных участках в пойме, для этого на маленьком старом пароме, принадлежащем каналу им. К. Сатпаева, переправляют через протоку трактора, косилки, куны, роторы, пресс-подборщики, волокуши.

Летом и осенью, в сезон, на берегу у парома ежедневно образуется очередь – ожидание переправы занимает полтора-два часа. На паром вмещается только одна сцепка трактора и прицепа. Если идет дождь или сильный ветер, паром стоит. Если идут ремонтные работы канала им. К. Сатпаева, то для прохождения катеров, судоходных грузов, земснарядов через протоку работу парома опять же приостанавливают, снимая тросы.

В октябре и вовсе паром останавливается до следующего лета. Естественно, вывезти заготовленное сено баскольцы не успевают – приходится заниматься этим зимой. И сельчане ждут крепких морозов, чтобы в январе-феврале протока замерзла и можно было проложить ледовую переправу для вывоза сена. Понятное дело, что здесь приходится полагаться исключительно на милость природы.

«Нам не нужен многомиллион­ный мост, просто выделите средства для установки понтонного моста, чтобы мы могли без препятствий проезжать и перевозить сено в любое время, чтобы могли продолжать развивать сельское хозяйство, создавать рабочие места и платить налоги», – обращаются фермеры к Абылкаиру Скакову в соцсетях.

Прокомментировал ситуацию аким Майского района Агыбай Амирин, который заметил, что последний раз данный вопрос поднимался в ходе регулярной встречи акима области с жителями Майского района буквально 15 сентября. Там же объявили, что проект понтона уже на госэкспертизе и дано поручение при формировании бюджета на 2023–2025 годы рассмотреть варианты финансирования.

– Этой проблемой мы занимаемся активно, и, честно говоря, сельчане и крестьяне знают о наших планах. Меня назначили акимом района в сентябре 2021 года, и буквально на второй день в этой должности я встретился с представителями хозяйств – были руководители КХ «Агайын», ТОО «Ақжар Өндіріс», мы обсудили ситуацию, – рассказывает детали Агыбай Амирин. – Если мне не изменяет память, в годы независимости в нашей области еще не строили понтонные мосты, может, поэтому и не было понимания, насколько реалистично и затратно это дело. Но в прошлом году, после моей первой встречи с баскольцами, из бюджета выделили 3,5 миллиона тенге на разработку проектно-сметной документации. Вот недавно, 26 сентября 2022 года, получили положительное заключение госэкспертизы. Надеемся, что в следующем году будет решен и вопрос с финансами.

Необходимая сумма на берегоукрепление и строительно-монтажные работы для возведения понтонного моста через 50-метровую протоку – 215 млн тенге. Средства немаленькие, но для области вполне реальные. А вот для самих крестьян – непосильные. Это стоит понять тем комментаторам, которые в соцсетях упрекают баскольцев, что за столько лет они сами «не скинулись на мост».

Агыбай Амирин также отмечает, что эту проблему должны решить именно местные власти. Он знает, что руководители нескольких хозяйств даже вскладчину купили какой-то бывший в употреблении понтон, но им не получить разрешение в бассейновой инспекции на установку специального сооружения без документов, на работы в пойме, да и не сделать это качественно и безопасно.

Добавим, что понтон нужен жителям трех сел: Басколь находится посередине между меньшими селами округа Жанатлек и Бозша. Сейчас в адрес властей звучат упреки и в том, что место для будущей переправы выбрали неудачное. Мол, логичнее было бы поставить понтон именно в Басколе, но его обещают построить в селе Жанатлек, получается, что дорога до сенокосов для жителей Бозшы будет самой длинной, а это, естественно, отразится и на расходах, например, на солярку.

– Три раза выезжали для определения места вместе с сельчанами. Конечно, жители каждого из сел хотели бы понтон ближе к своему населенному пункту. Выбрали оптимальный участок по ряду показателей, в том числе по возможности обслуживать понтон – на зиму его нужно убирать, охранять, во время весеннего паводка место не должно быть сильно затопляемым, – поясняет районный аким.

И заверяет, что местные власти и сами заинтересованы в таком объекте, ведь он поможет развивать сельское хозяйство Майского района. За протокой Белая располагаются примерно 5,7 тыс. гектаров сенокосных угодий для Баскольского сельского округа, предоставлено землепользователям порядка 2,8 тыс. гектаров. Гореть, к слову, начала та часть, где никто не косит, оттуда огонь перешел и на обработанные участки.

– Когда решим вопрос с понтоном и расширением доступа за протоку, населению будем предоставлять оставшиеся земли. Тех площадей, которые косят сегодня, непосредственно для обеспечения кормами скота Баскольского округа достаточно. Но в целом по району есть немаленькая потребность в сене, допустим, в Акшиманском сельском округе практически нет сенокосных угодий, – говорит Агыбай Амирин.

Ну и, конечно, полноценная переправа поможет обеспечить долж­ную пожарную безопас­ность, чего пока нет. По словам акима, на тушение последних степных пожаров из Аксу выехали три машины, две из них должны были прибыть на помощь именно к бас­кольцам. На действующем пароме их нельзя было бы перевезти через Белую, но к этому участку можно было бы проехать с другой стороны по степной дороге, однако и там было настолько сильное задымление, что пожарные до Басколя не добрались.

В эти же дни приходили горячие вести и из сельского округа имени Мамаита Омарова, находящегося в административном подчинении города Аксу: по сообщениям пожарных, здесь тоже горели сухая трава и камыш на четырех очагах общей площадью в 40 гектаров. И здесь огонь не обошел стороной заготовленное на зиму сено.

Жители сел имени Мамаита Омарова, Енбек, Сырлыкала предварительно оценили свой ущерб в 70–80 млн тенге: сгорело около 6 тыс. тонн сена, об этом рассказал член областного общественного совета Асылбек Туганбай.

«Группа жителей сел Аксуской сельской зоны приехала в приемную общественного совета. Люди рассказали, что в результате пожара сгорело около 3 тыс. гектаров сенокосных угодий, огнем уничтожено 5-6 тыс. тонн заготовленного сена (скирды, рулоны, прессы), – написал Асыл­бек Туганбай на своей странице в Фейсбуке – Люди чуть ли не плача говорят, что остались без кормов. Скоро уже ляжет снег, а им нечем будет кормить скот».

По словам общественника, акимат города Аксу направил письмо в управление сельского хозяйства с просьбой поддержать сельчан кормами. Местные жители надеются на положительное решение этого вопроса.

Между тем представители пожарной службы каждый год напо­минают жителям сельских районов о правилах безопаснос­ти. Зачастую огонь возникает именно из-за нарушений элементарных требований: весной на нескошенных сенокосных угодьях устраивают палы, осенью же продолжают косить, когда трава уже высохла и любая искра от неисправной техники может вызвать возгорание.