В Петропавловске прошёл республиканский этап олимпиады «Алтын түлек»

Статьи,Образование
108
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Центр «Зерделі» города Астана в сотрудничестве с Центром по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Қызылжардарыны» провели республиканский этап математической олимпиады «Алтын түлек»

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Мероприятие прошло на базе Kozybayev University и стало важным событием в образовательной жизни страны.

Олимпиада собрала 61 лучшего школьника 10–11 классов со всей Северо-Казахстанской области. Участники продемонстрировали высокий уровень знаний и аналитического мышления, решая сложнейшие математические задачи. Конкурс стал настоящим интеллектуальным испытанием для юных дарований, стремящихся к научным достижениям и личностному росту.

«В этом году участие в олимпиаде приняли более 12 900 школьников со всей страны, а в республиканский этап прошли 2 969 сильнейших участников. От Северо-Казахстанской области — 61 талантливый ученик показал высокий уровень знаний, логики и нестандартного мышления!» - сказала директор Центра «Қызылжардарыны» Бахыт Габдуллина.

Участники показали высокий уровень подготовки, логическое мышление и стремление к новым знаниям. Организаторы выразили особую признательность всем участникам и педагогам за вклад в развитие математической культуры. Олимпиада «Алтын түлек» не только выявляет талантливых школьников, но и вдохновляет молодое поколение на новые свершения в науке.

#дети #олимпиада #Петропавловск

Популярное

Все
3,7 млрд кубометров воды получит Казахстан по реке Сырдарья
В каких районах Астаны появятся новые школы
В ВКО ликвидируют последствия ураганного ветра
Навеки в строю: 30 лет со дня подвига казахстанских воинов
В Астану пригласили 600 иностранных гостей
Столетние галапагосские черепахи впервые стали родителями
Биткоин рухнул до $78,8 тыс.
О чем говорили аграрии на встрече с Бектеновым
Кибермошенничество на 230 млн тенге: казахстанку экстрадировали из Кыргызстана
В Павлодаре разыскивают родителей найденного на улице мальчика
В Петропавловске прошёл республиканский этап олимпиады «Алтын түлек»
Суд вынес приговор главе управления по ЧС Экибастуза
В Актюбинской области завышали цены за медицинские справки
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
Как на севере страны готовятся к посевной
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Гимнаст Зейнолла Идрисов одержал победу на турнире в Германии
Календарь спортивных событий Казахстана и мира с 31 марта по 6 апреля
Софья Самоделкина может продолжить тренироваться в США
Президент поручил Досаеву навести должный порядок в Алматы
Более 1,7 тыс. человек стали жертвами землетрясения в Мьянме
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нуркожа Кайпанов завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе
Көрісу – день радости, встреч и прощения
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Трамп может вывести американские войска из Германии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе

Читайте также

Безнаказанность приводит к трагедиям
Комплексным проблемам необходимо комплексное решение
Двустороннее взаимодействие расширяется
Заслушаны предложения по развитию рынка авиакеросина

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]