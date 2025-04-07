Центр «Зерделі» города Астана в сотрудничестве с Центром по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Қызылжардарыны» провели республиканский этап математической олимпиады «Алтын түлек»

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Мероприятие прошло на базе Kozybayev University и стало важным событием в образовательной жизни страны.

Олимпиада собрала 61 лучшего школьника 10–11 классов со всей Северо-Казахстанской области. Участники продемонстрировали высокий уровень знаний и аналитического мышления, решая сложнейшие математические задачи. Конкурс стал настоящим интеллектуальным испытанием для юных дарований, стремящихся к научным достижениям и личностному росту.

«В этом году участие в олимпиаде приняли более 12 900 школьников со всей страны, а в республиканский этап прошли 2 969 сильнейших участников. От Северо-Казахстанской области — 61 талантливый ученик показал высокий уровень знаний, логики и нестандартного мышления!» - сказала директор Центра «Қызылжардарыны» Бахыт Габдуллина.

Участники показали высокий уровень подготовки, логическое мышление и стремление к новым знаниям. Организаторы выразили особую признательность всем участникам и педагогам за вклад в развитие математической культуры. Олимпиада «Алтын түлек» не только выявляет талантливых школьников, но и вдохновляет молодое поколение на новые свершения в науке.