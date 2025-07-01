О подробностях проекта в Службе центральных коммуникаций проинформировали представители профильных ведомств (министерств культуры и информации, туризма и спорта, просвещения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности) и регионов, участвующих в проекте, а это Астана, Шымкент, Караганда, Кызылорда, Атырау и Актобе.

Как сообщила первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова, с 2021 года дополнительное образование детей и подростков финансируется за счет государства. В итоге свыше полутора миллионов школьников могут бесплатно посещать спортивные секции и творческие кружки. Однако благая инициатива со временем «обросла» рядом системных проблем: родители жалуются на несоблюдение очередности, ограниченный список организаций и порой низкое качество услуг.

Все жалобы были взяты на карандаш и исключены в новых условиях работы системы. Майра Мелдебекова подчеркнула, что пилотный проект носит опытно-экспериментальный характер, в каждом участвующем регионе созданы рабочие группы для выработки предложений по совершенствованию алгоритма. Итоги пилота будут обобщены с учетом мнений всех участников и имплементированы в других регионах.

Майра Мелдебекова перечислила ключевые решения. Так, все организации, предоставляющие услуги в сфере дополнительного образования, вправе претендовать на госзаказ – естественно, при условии соблюдения требований. Во-вторых, полностью пересмотрен механизм очередности: дети отныне будут распределены на 12 категорий с учетом их социального статуса, и уже внутри категорий будут сформированы очереди. А родители к тому же получат возможность отслеживать место через цифровую платформу.

Важный нюанс: работа по принципу «деньги следуют за ребенком». Согласно ему, средства поставщику поступают только тогда, когда услуга будет действительно оказана, то есть по факту посещения, которое ежедневно фиксируется через цифровую платформу, участие собственноручно должны подтверждать родители.

Кроме того, изменен подход к формированию нормативов финансирования. Прежде размер оплаты был привязан к МРП, теперь же местные исполнительные органы сами в ответе за утверждение ставки норматива, беря во внимание региональные особенности: размеры зарплат, стоимость комуслуг и аренды помещений.

Одно из главных нововведений: обеспечена централизованная защита персональных данных, теперь они аккумулированы в Национальной образовательной базе данных (НОБД) Министерства просвещения. Как заверил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин, база данных надежно защищена с 2014 года, имеется сертификат подтверждения прохождения испытаний на ее информационную безопасность.

– Мы можем говорить, что база располагается в государственном контуре, надежно защищена государственной инфраструктурой. Поэтому некорректно говорить о том, что данные попадают в систему, которая не соответствует стандартам безопасности. Тем более что доработки ведутся постоянно, и все государственные информсистемы регулярно проходят испытания на соответствие уровню информбезопасности, – отметил спикер.

Что касается безопасности передачи персональных данных из информационных систем в общую базу НОБД, то в идеале эта передача должна происходить через интеграционное взаимодействие, без так называемых выгрузок. Но с учетом того, что в регионах работают различные поставщики программного обеспечения, не все из них могут обеспечить необходимую интеграцию с НОБД. Поэтому пока надо идти по пути выгрузки только через государственные органы и их дальнейшую «заливку» в общую базу.

Интересный момент: отныне ваучеры можно получить на занятия по национальным видам спорта – тогызкумалаку, асык ату, традиционной казахской стрельбе из лука.