Фото: primeminister.kz
Поручения , Правительство , Экономика

В Правительстве прошло совещание по реализации поручений президента

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам развития предпринимательства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители центральных государственных органов, АО «НУХ «Байтерек», АО «ФРП «Даму», НПП «Атамекен».  

Участники рассмотрели ход исполнения поручений по автоматизации процессов мер государственной поддержки. 

По итогам обсуждений Ерулан Жамаубаев поручил госорганам и организациям активизировать данную работу. 

 

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Жителю Караганды вынесли приговор за жестокое обращение с бездомной собакой
Необычный способ удушения целого села испытали в Северо-Казахстанской области
Войну мусорным контейнерам объявили городские вандалы – то ли с умыслом, то ли из-за «мусора» в головах
Настоящую погоню устроили полицейские за нарушителями правопорядка в самом центре Семея
​​​​​​​Откройте для себя окно – всего одно!
​​​​​​​В контексте новых реформ
​​​​​​​На страже законности
​​​​​​​Пусть зажигаются звезды!
​​​​​​​Из депрессивных – в «точки роста»
​​​​​​​Лапароскопия «пришла» в село
Как снег на голову
Запрос на справедливость
​​​​​​​Плодотворные контакты с наблюдателями
Шахтеры погибли в Карагандинской области
​​​​​​​Вдохновленный степными просторами
За встречей – встреча
​​​​​​​На сахарной игле
Важная работа
Поддайте щебня!
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Алихан Смаилов подвел итоги председательства Казахстана в СНГ
Смаилов выступил с заявлением по итогам заседания Совета глав правительств СНГ
Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Избранница Иманбека из родного Аксу
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Центральной Азии и Европе нужно строить мосты, а не стены – Токаев
Казахстан готов укреплять промышленную кооперацию с Беларусью – Смаилов
Обломок космического корабля упал в области Улытау
Полицейскому вонзили нож в сердце в ЗКО
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области

Читайте также

Политика , Правительство
Жамаубаев провел совещание по вопросам децентрализации полн…
Поручения , Правительство
Рост цен на продукты: премьер поручил уволить главу Комитет…
Правительство , Происшествия
"Я уже заострял внимание компании на создании безопасных ус…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Увеличить грузопоток товаров с 1 до 4 млн тонн в год догово…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]