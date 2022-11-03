В Правительстве прошло совещание по реализации поручений президента

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Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам развития предпринимательства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
В совещании приняли участие представители центральных государственных органов, АО «НУХ «Байтерек», АО «ФРП «Даму», НПП «Атамекен».
Участники рассмотрели ход исполнения поручений по автоматизации процессов мер государственной поддержки.
По итогам обсуждений Ерулан Жамаубаев поручил госорганам и организациям активизировать данную работу.