Казахстанцы с нетерпением ожидали нынешнее Послание Президента Касым-Жомарта Токаева. Ожидали и хотели получить ответ на главный вопрос: какой путь дальнейшего развития страны уготован нам в эту неспокойную эпоху?

С одной стороны, мы только-только начинаем оправляться от последствий январской трагедии, а с другой – возникают экономические трудности, связанные, помимо прочего, с санкционной политикой в отношении России. Дело в том, что структура нашей экономики слабо диверсифицирована и очень схожа с российской, поэтому все санкции к РФ со стороны Евросоюза и США будут косвенно влиять и на Казахстан.

Сегодня нам, как никогда, необходимо с особой тщательностью обдумывать главные приоритеты и крупные национальные проекты для дальнейшего развития экономики страны, обеспечивать продовольственную, технологическую и биологическую безопас­ность республики.

Нынешнее Послание Президента Касым-Жомарта Токаева содержит много инновационных начинаний, направленных в конечном итоге на улучшение жизни простого населения, что полностью соответствует требованиям социального государства.

Прежде всего хочется отметить вопрос децентрализации власти, так как данный процесс влечет за собой далеко идущие последствия в плане развития демократии и усиления активности гражданского общества.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев, профессионально и глубоко знающий передовые европейские системы власти, сам инициирует переход от суперпрезидентства к президентско-парламентскому правлению.

Мы все были свидетелями того, как на начальном этапе становления государства именно суперпрезидентская власть помогла стране преодолеть бюрократические препоны и быстро продвинуться вперед в установлении рыночных отношений, но затем, перейдя все границы, она же привела к разнузданному непотизму, который к тому же стал обрастать коррупцией и рейдерством. Окружавшие власть нувориши не подпускали «чужих».

Российские академики рассказали мне такой случай. Поздравляя свою подругу Екатерину Вторую с избранием императрицей России, руководитель Петербургской академии наук Екатерина Дашкова после торжественных слов сказала: «…но вместе с этим мне Вас очень жаль,… отныне Вы не будете знать правду». Вот какую «услугу» может оказать окружение любому правителю.

Укрепление Мажилиса и маслихатов мажоритарными депутатами, альтернатива при назначении акимов, изменения в судебной системе, полномочиях Сената и АНК, отказ акимов от руководства политпартиями, прозрачность избирательной системы и многие другие инициативы и решения Президента вселяют в людей уверенность в процветающем будущем нашей независимой Родины.

Президент страны поставил также перед Правительством задачу – строго контролировать вопросы, касающиеся возможного незаконного вывоза валюты и других ценностей в зарубежные страны, удержания тенге от обесценивания. Теперь стоит вопрос об ее исполнении на профессиональном уровне.

Тезис «Все решают кадры» несправедливо приписывают Сталину. Между тем он был известен еще во времена правления пророка Мухаммада, который считал несправедливостью («қианат»), когда специалист не получает из рук правителя заслуженную должность или дело. Значит, поползновения к протекции и коррупции в кадровых вопросах, с которыми до сих пор все безус­пешно борются, существовали и в те далекие времена.

Казахстанские специалисты ничем не хуже других – они способны быстро освоить любую новую технологию. Достаточно посмотреть на заводы-гиганты, построенные нашими отцами 70–80 лет назад. В современном мире, в пору развития компьютерной техники и игр во всех странах школьники учатся хуже, чем в прежние времена. У них очень много соблазнов, и поэтому остается мало времени для выполнения уроков. Но я лично не вижу в этом трагедии, ведь зато они прекрасно разбираются в компьютерной технике, в других отраслях, а это тоже необходимое знание! Следует отметить, что по общей образованности мы среди азиатских государств – в лидирующей группе.

Будучи министром образования, я посещал разные школы, колледжи и вузы США ведущих европейских стран и убедился, что, несмотря на низкую оснащенность современной техникой, знания наших школьников и студентов не хуже. В беседе мой коллега из США задал такой вопрос: «Сколько процентов населения вашей страны образованы?» Я ответил: «100 процентов». Тогда он с удивлением сказал, что у них в США 8% населения неграмотно. А ведь по численности это почти один Казахстан. Поэтому мы должны думать и планировать дальнейшее развитие образования и его высшей стадии – науки.

Справедливости ради скажу, что в последние годы благодаря активной работе и организаторскому таланту министра образования и науки Асхата Аймагамбетова происходит значительное улучшение положения дел в этой очень важной сфере.

Специалистам, работающим в сельской местности, – врачам, ветеринарам, зоотехникам – недостающие знания можно черпать из Интернета. А что ожидать через 20–25 лет? Появится искусственный интеллект, вполне способный соперничать с homo sapiens. И что же тогда – будем продолжать требовать знаний от школьников по советским лекалам? Наука приведет человечество к новому укладу жизни, суть и границы которого трудно представить в полном объеме в настоящее время.

В Послании Президента значительное место уделено системной перезагрузке институтов граж­данского общества. Создание «Ұлттық құрылтай» направлено на эффективное сочетание современности и национальных традиций. Надеемся, что Глава государства закрепит его права в законе РК.

В 90-е годы действовал «Құрылтай казахов», и граждане тоже принимали обращения к руководству Казахстана. Но по эффекту их голос был как глас вопиющего в пустыне, а сами они оказывались на правах бедных родственников. Для того чтобы полнокровно осуществить замечательную идею Президента на деле и запустить конструктивное партнерство между государством и обществом, нужен закон.

Аксиомные положения для создания демократического общества включают наличие равноправных политических партий и развитого гражданского общества. При этом они должны базироваться на плечах развитого малого и среднего бизнеса, который, в свою очередь, будет способствовать ликвидации безработицы и бедности в стране.

Для нашей многонациональной страны весьма важен предложенный Президентом Касым-Жомартом Токаевым принцип «разные взгляды, но единая нация». Хочу сразу отметить, что в вопросах национальности, языка и религии более демократичного и справедливого положения, чем в Казахстане, нет ни в одной стране СНГ. Имеющие место отдельные недружественные выпады некоторых политиков настолько неправдоподобны и лукавы, что гаснут, еще не начавшись. Наши политики и дипломаты проявляют мудрость и спокойствие, что можно выразить одним казахским словом – сабыр (терпение, толерантность).

В Казахстане русский язык применяется наравне с государственным, созданы необходимые условия для развития и других языков, имеются национальные школы. При этом надо знать, что в мире нет государства, состоящего только из одной национальности, а так называемые мононациональные государства, в соответствии с правилами ООН, имеют в своем составе титульный этнос с численностью не менее 2⁄3 населения.

В нашей стране титульная нация – казахи – составляет более 70%, но мы ведь никогда не поднимали вопрос о мононациональности. У нас по Конституции в стране проживает единый казахстанский народ! И это является замечательным условием для взаимного культурного обогащения всех этносов.

Казахстанский казах отличается от своих соотечественников, проживающих в других странах: он более информирован и притянут к передовой европейской культуре, наш русский, наш немец и другие тоже отличаются от своих соотечественников: они более склонны к гостеприимству и сострадательности.

Я знаю немало уехавших из Казахстана наших земляков, которые там, на новом месте, не прижились и вернулись обратно. А те, что остались там, скучают по своим казахским друзьям.

И мы должны беречь эту искреннюю дружбу народа Казахстана и не позволять никому ее нарушать. Каждому казахстанцу, кому дороги мир и благополучие в родном доме, необходимо найти в себе смелость дать отпор и проявлять верность своему родному Казахстану, не поддаваться на провокационные заявления лжеполитиков и на всякого рода фейки. Пора ужесточить законы и строго наказывать провокаторов и сеятелей вражды. Есть мудрая казахская пословица, которая гласит: «Держи камыш крепко, иначе порежешь руку».

В заключение хочется отметить, что наш родной Казахстан очень богат природными ресурсами, теперь надо их самим перерабатывать в продукцию, экспортировать ее и пополнять государственную казну. Тогда буквально в считанные годы страна станет самодостаточной, богатой и вполне состоятельной во всех сферах своей деятельности. Мне известно, что наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев свои доклады, тем более Послания, всегда пишет сам. Все вопросы описаны с изумительной точностью, нет ни одного лишнего слова. Все задачи глубоко продуманы. В мире не существует абсолютно правильных систем управления государством. В нау­ке принято, что в понятие «абсолютно» закладывается смысл недосягаемости. Поэтому это дело творчества.

Пусть сбудутся наши надежды, и единая нация под мудрым руководством Президента Касым-Жомарта Токаева уверенно и успешно построит новый Казахстан!