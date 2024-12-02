В соцсетях набирают популярность видеоролики с участием детей военнослужащих Национальной гвардии МВД РК

Статьи
45

В социальных сетях активно распространяются видеоролики под хэштегом #2006, где главными героями становятся дети военнослужащих Национальной гвардии. Этот тренд стремительно завоевывает внимание аудитории, благодаря искренности и трогательным моментам

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Суть тренда под популярную песню в тиктоке заключается в отображении скоротечности жизни и взросления подрастающего поколения.

Национальная гвардия МВД РК поддержала инициативу, отметив важность таких проектов для укрепления связей между армией и обществом.

Ролики с хэштегом #2006 не только популяризируют военную службу, но и становятся важным элементом формирования позитивного имиджа Вооруженных сил. Многие пользователи социальных сетей делятся своими воспоминаниями, рассказывая, как и они в  детстве гордились родителями-военнослужащими.

Тренд продолжает набирать обороты, и с каждым днем число публикаций под хэштегом #2006 растет. Это свидетельствует о том, что простые, искренние истории всегда находят отклик в сердцах людей.

#дети #соцсети #Нацгвардия

Популярное

Все
В каких соревнованиях будут участвовать казахстанские спортсмены на этой неделе
Шторм «Бора» обрушился на Грецию, есть жертвы
Казахстан и Китай начали обмен иностранными бланками разрешений в электронном формате
500 тысяч доз «синтетики»: крупная нарколаборатория ликвидирована в Караганде
Байден помиловал своего сына
В соцсетях набирают популярность видеоролики с участием детей военнослужащих Национальной гвардии МВД РК
Робот Tesla Optimus научили ловить теннисные мячи
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
Токаев принял главу Минтруда Светлану Жакупову
Водителя под наркотиками задержали в Акмолинской области
Правительство не поддержало идею о создании алиментного фонда в РК
Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
В Казахстане создаются кластеры высокого передела
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
Очередную трассу хотят сделать платной в Казахстане
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Шатры и юрты Великой степи
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022

Читайте также

Человек труда Диас Мухамедбеков: от горнорабочего до мастера
Реформы в вооруженных силах
Укреплять связи, устранять барьеры
Представителям СМИ рассказали об особенностях отраслевой жу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]