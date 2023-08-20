В США готовят убежища и больницы к приходу урагана "Хилари"

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Власти США начали готовиться к приходу урагана «Хилари». Ожидается, что в воскресенье «Хилари» доберется до Калифорнийского полуострова, затем двинется на север, и к вечеру воскресенья или понедельника обрушится на Южную Калифорнию.



Власти Лос-Анджелеса в ожидании урагана готовят убежища, места в больницах и запасы продовольствия. Сотрудники местного департамента шерифа разыскивают бездомных. В регионе укрепляют песочные насыпи для защиты низколежащих населенных пунктов и раздают жителям мешки с песком.



Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США предупредило, что из-за урагана на юге Калифорнии, западе Аризоны и юге Невады могут возникнуть наводнения и оползни. «После того, как шторм пройдет, вам, возможно, придется выживать в течение нескольких дней. Убедитесь, что у вас достаточно еды, воды, лекарств и других вещей, чтобы продержаться несколько дней», — рекомендовало агентство местным жителям.

По данным Национального центра ураганов, «Хилари» движется с максимальной скоростью ветра 110 миль в час (177 км/ч). Шторм ускорился и передвигается быстрее, чем ожидалось, в настоящее время он движется со скоростью 17 миль в час (27 км/ч) и находится в 640 милях (1029 км) к юго-востоку от Сан-Диего.