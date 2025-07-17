В США внезапно умер исследователь паранормальных явлений

Происшествия,США,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Точная причина его смерти пока неизвестна. Мужчина умер в туре с куклой-демоном Аннабель

Фото: @dan_rivera_nespr

Ведущий исследователь Общества психических исследований Новой Англии (NESPR) Дэн Ривера умер во время тура «Проклятие Аннабель». Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на организаторов тура, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

«Дэн Ривера, ветеран армии США, находился в Геттисберге, штат Пенсильвания, в рамках своего аншлагового тура «Devils on the Run», когда к его отелю поспешили пожарные и медики. Была проведена сердечно-легочная реанимация, но 54-летний Ривера скончался», — говорится в публикации.

Ривера выступал в роли исследователя паранормальных явлений в программе «Самые населенные призраками места» на канале Travel Channel, а также был продюсером ряда других шоу, включая «28 дней с привидениями» на Netflix.

В рамках своего турне Ривера путешествовал по США вместе с другими членами NESPR, чтобы продемонстрировать всем желающим Аннабель — жуткую и предположительно, одержимую злым духом куклу. Точная причина смерти исследователя паранормальных явлений неизвестна.

История куклы Аннабель начинается в 1970-х годах, когда ее подарили студентке Донне на 28-летие. Вскоре в общежитии, где жила девушка, якобы сами собой открывались и закрывались окна и двери, кукла сама перемещалась с места на место, а однажды на кукольном платье самопроизвольно появились кровавые пятна.

Согласно легенде, после того как кукла якобы напала на человека, для изгнания духа были приглашены известные исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены. Они, в свою очередь, пришли к выводу, что кукла одержима демоном, и обратились к священнику за проведением экзорцизма.

Затем Уоррены забрали куклу в свой музей, известный как «Музей оккультизма Уорренов», где она выставляется как один из экспонатов. Уоррены утверждали, что кукла продолжает проявлять паранормальную активность, хотя писатель Рей Гартон, при личной встрече с семейной парой, заявил, что те страдают расстройствами психики.

 

#смерть #США #кукла #Аннабель #исследователь

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