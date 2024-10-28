В столичных школах у учеников будут забирать смартфоны перед началом занятий
44
После окончания осенних каникул в школах Астаны учащиеся будут складывать свои смартфоны в специальные ячейки перед началом первого урока, передает Kazpravda.kz
Об этом сообщили в управлении образования столицы.
«С целью повышения качества образования в некоторых учебных заведениях Астаны реализуется проект «Школа без смартфонов». В частности, это касается школ № 1, 4, 7, 8, 17, 18, 25, 28, 29, 32, 34, 43, 46, 48, 52, 58, 70, 73, 76, 77, 87, 93, 103, 108», - перечислили в управлении.
В ведомстве пояснили, что нововведение планируют практиковать до конца учебного года.
«Такая мера положительно повлияет на мыслительные способности и психологическое здоровье учеников», - уверены в управлении.