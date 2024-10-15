В столичный архив переданы документы о жизни и деятельности Сакена Сейфуллина

Культура
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Среди материалов – перепис­ка Сакена Сейфуллина с писателем Феоктистом Березовским, сыгравшим в его судьбе зловещую роль, обвинительное дело, сфабрикованное в годы сталинских репрессий, а также постановление об отмене приговора за отсутствием состава преступления.

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Инициа­тором передачи документов на хранение в Государственный архив города Астаны стал доктор исторических наук, профессор, директор музея Сакена Сейфуллина Марат Абсеметов.

Сакен Сейфуллин ушел из жизни в возрасте 44 лет, находясь в расцвете жизненных и творческих сил. Он принадлежал к числу выдающихся деятелей Казахстана, отдавших жизнь за возрождение нации. Его прадед – Жаныбек Байбеков – был одним из немногих казахских интеллигентов середины XIX века, который призывал народ к просвещению, построил мечеть и училище в своем родовом имении «Қотыр оба».

В период советской власти Сакен оказался в гуще событий: благодаря его усилиям земли Центрального, Северо-Восточного и Восточного Казахстана, входившие в состав Сибирского края, были включены в состав молодой Казахской респуб­лики. Сакен Сейфуллин вернул своему народу право называться казахами и настойчиво призывал вести делопроизводство в респуб­лике на казахском языке.

Как свидетельствуют документы, Сейфуллин резко критиковал тех писателей и поэтов, которые, не зная уклада и обычаев казахского народа, однобоко, ошибочно писали о нем. Он, к примеру, отмечал: «Всеволод Иванов много пишет о жизни азиатских народностей. Но в его тоне, особенно в тоне его ранних произведений, проступает барское отношение. Он иногда рисует героя малых народностей наивным... Он иногда даже географии не знает – где находится Казахстан и кто такие казахи».

– С другой стороны, Сейфуллин всегда с уважением относился к писателю Феоктисту Березовскому, отправлял ему доверительные письма. Говорил, что почитает его талант. Однако в январе 1936 года, когда в Минске проходил очередной пленум Союза писателей, Березовский сказал о Сакене следующее: «В своей поэме «Красный конь», а также в ряде других произведений Сейфуллин допускал политические ошибки, которые сродни троцкизму». Слова эти были произнесены в присутствии главы НКВД Ежова, сидевшего в почетном президиуме, – рассказывает Марат Абсеметов. – Сразу после выступления Березовского за Сейфуллиным была установлена слежка. А 24 сентября 1937 года Сакена арестовали, обвинив его в связях с троцкистами. Так вольно или невольно этот писатель способствовал гибели Сакена.

В обвинительном заключении по делу Сакена Сейфуллина, утверж­денном народным комиссаром внутренних дел Казахской ССР Залиным, говорится, что «НКВД Казахской ССР вскрыта и ликвидирована широко разветвленная антисоветская, националистическая, террористическо-повстанческая и шпионская организация. Она проводила диверсионно-вредительскую работу в промышленности и сельском хозяйстве, готовила вооруженное восстание, приурочивая его к моменту иностранной интервенции против СССР, а также намечала применение террора против руководителей ВКП(б) и Советского правительства». Сакен Сейфуллин был приговорен к расстрелу.

Только в 1957 году он был полностью реабилитирован, а его доброе имя и творчество возвращены народу.

#Астана #документы #архив #Сакен Сейфуллин

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