В столице впервые прошла ярмарка казахско-турецкой кухни

В Астане прошла ярмарка казахско-турецкой кухни, сообщает официальный сайт столичного акимата.

По инициативе акимата района Байконыр во время проведения экоакции была впервые организована ярмарка казахско-турецкой кухни. На ярмарке были представлены знаменитые буреки, симиты, пироги с сыром турецкой страны. А также жителям раздали баурсаки, курт, сыр и чай.

В ярмарке, проведенной в парке «Ататюрк», приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Мустафа Капуджу и другие представители Турции, а также руководство акимата города Астаны, активные жители района Байконур и волонтеры из числа молодежи.