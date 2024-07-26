В Таразе открылся филиал российского университета

Как поступить в филиал Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, какие условия созданы для студентов и почему выпускники через несколько лет будут одними из самых востребованных экспертов в мире, мы поговорили с руководителем РХТУ, доктором технических наук, профессором Ильей Воротынцевым.

– Илья Владимирович, расскажите, как возник новый филиал Российского химико-технологического университета на территории нашей страны?

– Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Казахстаном, Таразским университетом имени Дулати и предприятиями вашей страны. Активная совместная работа началась в январе 2023 года, когда было заключено соглашение о взаимодействии с коллегами из Тараза.

Благодаря этому уже в сентяб­ре прошлого года мы запустили первую сетевую образовательную программу бакалавриата по направлению «Химия». Также наш университет реализует программы дополнительного профессионального образования для сотрудников компании ТОO «Казфосфат».

Активно развиваются «Менделеевские классы» для школьников, желающих углубленно изучать химию и математику. Понимая высокую потребность и перспективы развития химической отрасли, министры науки и высшего образования наших стран подписали соответствующие приказы о создании в Таразе на базе университета имени Мухаммеда Хайдара Дулати самостоя­тельного филиала РХТУ имени Дмитрия Ивановича Менделеева.

– Как будет организован образовательный процесс?

– По сути, речь идет о гибридной форме, то есть часть лекций будет проводиться в онлайн-режиме, на часть занятий московские преподаватели приедут в Тараз, а занятия в очном режиме возьмут на себя преподаватели университета Дулати.

Последние будут формировать надпрофессиональные навыки и универсальные компетенции. Это цифровая грамотность, умение перерабатывать, выделять главное, коммуницировать, иметь гражданскую позицию, работать над расширением кругозора, формировать собственное мировоззрение. Исключение – дисциплины, которые преподавать органичнее преподавателям из РХТУ: это русский язык и история России.

Есть еще одна большая группа навыков – общепрофессиональные компетенции. И здесь мы тоже поделим ответственность между преподавателями РХТУ и ТарРУ.

– Действительно ли ребята после окончания получат сразу два диплома?

– Да, это возможно потому, что наш филиал организовывается на базе уже давно существующего казахстанского вуза. Мы засчитываем результаты обучения по дисциплинам и проводим совместную итоговую аттестацию.

Российский диплом, что важно, будет иметь отметку не филиала, а именно РХТУ имени Менделее­ва, несмотря на то, что ребята будут учиться по месту проживания в городе Таразе.

– Расскажите, что такое Менделеевский университет в России?

– Наш университет – ведущий химико-технологический вуз России с богатой историей и огромным научным наследием. Недавно мы перешли отметку в 125 лет с момента существования, и за это время десятки тысяч специалистов, выпустившихся из наших стен, нашли свое место в отрасли, а некоторые даже вписали свое имя в историю науки.

Почти на каждом профильном предприятии (в том числе и в вашей стране) работают наши выпускники.

У нас почти 10 тысяч студентов. И все они связаны с химической технологией. Это люди, знающие, как построить завод, как проверить продукцию и обеспечить ее сертификацию.

– То есть с последующим трудоустройством проблемы нет?

– Проблем не будет, так как мы выпускаем ребят с набором актуальных знаний и навыков. У нас развитая сеть индустриальных партнеров, благодаря которым мы очень быстро внедряем пот­ребности работодателей в образовательный процесс.

Мы не стоим на месте, и работодатели получают готовых выпускников, которых не надо переучивать. Таких результатов мы добились не только в России, но и за рубежом. Например, филиал в Узбекистане работает уже пять лет и признан в России лучшим зарубежным филиалом.

– В первый год Вы преду­смотрели всего 30 мест?

– Это 30 грантов, которые выделяет Казахстан. Грант – 920 тысяч тенге. Разницу между грантом и реальной стоимостью обучения, а она, мы посчитали, составит порядка полутора миллионов тенге, будет покрывать индустриальный партнер – ТОO «Казфосфат».

Дети учатся за счет бюджета, они не вкладывают никаких средств. Более того, наш индуст­риальный партнер будет осуществлять доплату к государственной стипендии. Общая сумма для тех, кто учится на бюджете, составит около 56 тысяч тенге.

– Где будут работать выпускники нового филиала?

– После обучения они будут заняты у нашего индустриального партнера ТОО «Казфосфат». Он и был одним из инициаторов соз­дания филиала.

В городе Таразе, где размещено предприятие, есть производство химических удобрений, которое в скором времени планирует расширяться. Оно будет предос­тавлять нашим студентам места для практики и отработки прак­тических навыков, а также организовывать стажировки.

Если говорить в целом, то думаю, что через 10 лет менделеевцы, выпустившиеся из филиала в Таразе, будут людьми, которые продвигают вперед не только промышленность, но и экономику страны.

Оказавшись у истоков транс­формации химической отрасли республики, в свое время они будут находиться в топ-менеджменте, окажутся не только признанными на уровне страны и мира, но и финансово независимыми.