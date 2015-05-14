В тишине музейных залов Свежий выпуск 597 Зарина НОКРАБЕКОВА, Астана

Согласно обновленной программе теперь посетители смогут увидеть закрытые ранее помещения: полюбоваться изысканно-лаконичным стилем Каминного зала, насладиться журчащей свежестью фонтана в Зимнем саду, почувствовать деловитую тишину Комнаты отдыха... А в целом – прикоснуться к новейшей истории, страницы которой пишутся нашими современниками.

Как известно, Музей Первого Президента РК расположен в первой резиденции Главы государства. Находящееся в исторической части города здание является достопримечательностью столицы и одним из обязательных пунктов, посетить которые старается каждый гость Астаны.

С посещения музея начал утро первого дня в столице Мухтар Ажыкабылов из Южно-Казахстанской области.

– Я слышал, что в Астане есть музей, служивший первой резиденцией Главы государства. Всегда хотел посмотреть, поэтому как только приехал – направился сразу сюда, – говорит молодой человек.

В музее сохранены интерьер и стиль, как и в годы бытности здания резиденцией: ослепительно сверкающие хрустальные люстры, мраморные столики, декорированная в национальном стиле резная мебель – тоже своего рода свидетели исторических событий, происходивших в этих стенах.

Каждый зал резиденции предназначался для определенных целей. Несколько залов – для торжественных церемоний и официальных встреч, зал для проведения заседаний Совета безопасности, а также малые залы для переговоров в узком кругу – Каминный зал, Зимний сад, Комната отдыха. Новый экскурсионный маршрут по Музею Первого Президента включает в себя и посещение рабочего кабинета Главы государства, и всех залов. Посетителей ждут интересные экскурсии и яркие впечатления.



