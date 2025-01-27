В три раза увеличился приток туристов из Китая в Казахстан

В прошлом году приток туристов из КНР в РК превысил 650 тысяч человек

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов провел официальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНР Хань Чуньлунем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

На встрече стороны отметили, что сотрудничество между двумя странами в сфере туризма и спорта развивается на высоком уровне. В прошлом году казахстанские и китайские спортсмены приняли участие в значимых соревнованиях, проводимых на территории друг друга. Казахстанские спортсмены участвовали в 31 спортивном мероприятии, организованном в Китае, а китайские спортсмены – в 15 соревнованиях в Казахстане.

Также важным направлением двустороннего взаимодействия остается сфера туризма. В последние годы растет популярность среди китайских туристов таких городов, как Алматы, Астана, Туркестан и Актау. Введение безвизового режима между двумя странами, увеличение количества прямых авиарейсов и активное продвижение туристского потенциала Казахстана способствовали значительному росту показателей в отрасли.

«По поручению Касым-Жомарта Токаева, в прошлом году был организован «Год туризма Казахстана в Китае». В целях раскрытия туристского потенциала страны в крупных городах Китая проведено более 30 мероприятий, включая роуд-шоу, форумы, выставки, концерты и другие события. В результате проделанной работы в прошлом году приток туристов из Китая в Казахстан увеличился в три раза по сравнению с показателями 2023 года и превысил 650 тысяч человек. Это свидетельствует о высоком интересе китайских граждан к нашей культуре, истории и природным достопримечательностям», – отметил Ербол Мырзабосынов.

Напомним, в этом году Китай объявил Год туризма в Казахстане.

По информации Kazakh Tourism, Казахстан удостоен награды «Самое перспективное новое направление 2025 года».